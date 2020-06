Librairie : présenter les livres à l’envers pour résoudre le problème de contact

Alors que librairies et bibliothèques ont été autorisées à accueillir de nouveau leurs clients et usagers, toucher les ouvrages reste encore sujet de discorde. Au Royaume-Uni, la chaîne de librairies Waterstones apporte une solution radicale : les retourner, pour exposer directement la quatrième de couverture.





Afin de limiter le contact entre les livres et les clients potentiels, de nombreuses librairies de la chaine britannique Waterstones ont “résumé” la situation. Ainsi, l’usager n’a plus à s'emparer de l'ouvrage pour avoir accès à son synopsis, ce qui freinerait les risques de transfert du virus.



Or, cela réduit également le nombre de livres touchés et non achetés, qui doivent alors être isolés et nettoyés. En effet, à l’annonce du déconfinement, Waterstones s’était engagé à mettre tous les ouvrages touchés par les consommateurs



Cependant, certains créateurs de couvertures ont déploré qu'on dissimule leur travail. Parmi eux, Anna Morrison qui qualifie cette décision de « déchirante », bien que compréhensible. « Une couverture demande beaucoup de temps et de travail, c’est un peu désolant que personne ne puisse la voir » a-t-elle souligné au



« Notre travail c’est attirer l’attention du lecteur » rappelle à son tour Suzanne Dean, qui accepte toutefois la décision de Waterstones. « C’est comme une mini-affiche pour présenter le livre. Vous avez beaucoup d’idées à transmettre dans un si petit espace. Et puis, vous n’avez que quelques secondes pour attirer l’œil du potentiel client. C’est pourquoi nous nous efforçons tous de produire quelque chose de créatif, d’unique et de saisissant. »



Mais lorsque le livre est retourné, il n’y a personne pour en faire l’expérience... Afin de limiter le contact entre les livres et les clients potentiels, de nombreuses librairies de la chaine britannique Waterstones ont “résumé” la situation. Ainsi, l’usager n’a plus à s'emparer de l'ouvrage pour avoir accès à son synopsis, ce qui freinerait les risques de transfert du virus.Or, cela réduit également le nombre de livres touchés et non achetés, qui doivent alors être isolés et nettoyés. En effet, à l’annonce du déconfinement, Waterstones s’était engagé à mettre tous les ouvrages touchés par les consommateurs en quarantaine pendant 72 h Cependant, certains créateurs de couvertures ont déploré qu'on dissimule leur travail. Parmi eux, Anna Morrison qui qualifie cette décision de « déchirante », bien que compréhensible. « Une couverture demande beaucoup de temps et de travail, c’est un peu désolant que personne ne puisse la voir » a-t-elle souligné au Guardian « Notre travail c’est attirer l’attention du lecteur » rappelle à son tour Suzanne Dean, qui accepte toutefois la décision de Waterstones. « C’est comme une mini-affiche pour présenter le livre. Vous avez beaucoup d’idées à transmettre dans un si petit espace. Et puis, vous n’avez que quelques secondes pour attirer l’œil du potentiel client. C’est pourquoi nous nous efforçons tous de produire quelque chose de créatif, d’unique et de saisissant. »Mais lorsque le livre est retourné, il n’y a personne pour en faire l’expérience...

Un résumé en dirait plus que la couverture



À ceux qui déplorent que leur travail ne soit plus visible, s'ajoutent ceux pour qui l’expérience de la librairie perd de sa magie. « Il y a quelque chose de très enthousiasmant à aller dans une librairie et se laisser attirer par une couverture, sans savoir pourquoi » rappelle Jack Smyth qui a notamment créé les couvertures des rééditions de romans de Kurt Vonnegut.



Et d’interroger : « Combien de fois êtes-vous sorti de chez un libraire avec un livre dont vous n’aviez jamais entendu parler, écrit par un auteur que vous ne connaissiez pas seulement parce que la couverture vous a plu ? »



« Les gens jugent souvent un livre par sa couverture, parce qu’elle correspond à une première jolie immersion dans un monde différent » reprend-il. « Je ne serai pas aussi enjoué de me rendre en librairie s’il faut lire la quatrième de couverture de 40 ouvrages. »

DEFI : Distanciation sociale en librairie



Face à l’indignation et à l’incompréhension d'autres artistes, la célèbre boutique Waterstones située à Piccadilly Circus (Londres) a ainsi tenu à présenter ses excuses aux créateurs de couvertures de livres. Aucune solution n’a pour autant été apportée. « J’ai l’espoir qu’ils penseront à afficher la couverture et la quatrième de couverture côte à côte », suggère Suzanne Dean.

We're doing a bit of this too. Apologies to all book cover designers. https://t.co/xXGjVolObn — Waterstones Piccadilly (@WaterstonesPicc) June 23, 2020 “Nous avons également un peu recours à cette pratique. Toutes mes excuses à tous les créateurs de couvertures de livres.” Face à l’indignation et à l’incompréhension d'autres artistes, la célèbre boutique Waterstones située à Piccadilly Circus (Londres) a ainsi tenu à présenter ses excuses aux créateurs de couvertures de livres. Aucune solution n’a pour autant été apportée. « J’ai l’espoir qu’ils penseront à afficher la couverture et la quatrième de couverture côte à côte », suggère Suzanne Dean.