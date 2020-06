Librairie : vers l'extension d'un accord concernant la grille des salaires

Un avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie annonce que cette grille de salaires sera étendue à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application.



Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord pourront s'opposer à son extension.

Photographie : Librairie Momie, à Grenoble (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À partir du 1er novembre 2019, la branche de la librairie a vu sa grille de salaires renouvelée , avec de nouveaux montants correspondant aux différents postes occupés par les salariés.Étaient visés par l'accord du 12 février 2019 les commerces de librairie (code 47.61Z) et les commerces de livres d'occasion (code 47.79Z), et non les commerces qui vendent majoritairement des produits de papeterie et de presse, ni les commerces spécialisés dans la vente de livres anciens et de valeur.