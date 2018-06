Librairie Wallonie-Bruxelles, “instrument essentiel de la promotion des éditeurs belges francophones”

La semaine passée, ActuaLitté traversait les frontières avec l’aisance qu’offre l’espace Schengen, pour regarder outre-Quiévrain ce qui s’y trame. Fort de renseignements pris scrupuleusement, nous avions diffusé un article qui a suscité la réaction de l’un des acteurs évoqués.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Les contribuables belges payent-ils pour que les éditeurs français bénéficient d’une promotion propre, sur les stands dont se charge la Librairie Wallonie Bruxelles ? Et ce, simplement parce qu'ils publient des auteurs belges et qu'un imbroglio politique les favoriserait alors ? C’est ce que nous avions cru comprendre...



Le Centre Wallonie Bruxelles nous a fait parvenir un droit de réponse circonstancié, que nous reproduisons ici dans son intégralité, évidemment.

Paris, 18/06/2018



À l’attention de Nicolas Gary, rédacteur en chef d’Actualitté [Ndlr : Directeur de la publication, en réalité, mais soit]



Cher Monsieur,



La Librairie Wallonie-Bruxelles a pris connaissance de votre article « Quand le contribuable belge paye la promotion des éditeurs français », mis en ligne sur le site Actualitté ce 14.06.



Nous sommes extrêmement étonnés que ce texte contenant de nombreuses inexactitudes et mettant gravement en cause la Librairie ait été publié sans que vous vous donniez la peine de nous contacter.



De ce fait, nous vous prions de publier dans les meilleurs délais ce droit de réponse.



La description que vous faites du sort réservé aux éditeurs belges francophones au sein des stands collectifs les représentant sur les salons français ne correspond pas à la réalité.



En effet, sur ces stands, l’offre proposée est double et équilibrée, mettant en valeur les productions des auteurs et des éditeurs de Wallonie et de Bruxelles, reflétant fidèlement la diversité et la richesse de notre paysage littéraire.



Vous évoquez deux salons en particulier.



Lors du salon Livre Paris, les éditeurs belges francophones ont la possibilité de réserver sur le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles un espace via les associations d’éditeurs, la Librairie Wallonie-Bruxelles présentant une offre complémentaire de livres des auteurs de Wallonie et de Bruxelles, quel que soit l’éditeur et tenant compte de la réalité de l’édition francophone qui veut que plusieurs de nos auteurs soient publiés chez des éditeurs français importants.



Lors du salon du Livre et de la Presse de Jeunesse à Montreuil, la Librairie qui gère le stand collectif présente une large sélection d’ouvrages d’auteurs et d’éditeurs de Wallonie et de Bruxelles. Tous les éditeurs du secteur concerné sont représentés et le programme de signatures inclus régulièrement les auteurs français dont leur éditeur belge désire faire la promotion.



Par ailleurs, en France, la Librairie Wallonie-Bruxelles est, depuis sa création en 1994, un instrument essentiel de la promotion des éditeurs belges francophones, tous genres confondus, dont elle propose en permanence à la vente aux particuliers et pour certains d’entre eux en distribution aux libraires un large éventail des productions, organisant aussi en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles de nombreuses rencontres littéraires les associant.

Au nom de la Librairie Wallonie-Bruxelles,



Pierre Vanderstappen,

Président du Conseil d’administration







Ndlr : Selon les informations de ActuaLitté, est en cours une refonte du soutien apporté au secteur Fédération Wallonie-Bruxelles, à travers une amélioration globale des aides, actions et subsides. Le Centre Wallonie Bruxelles compte parmi les partenaires qui interviennent dans cette nouvelle approche. Preuve, de toute évidence, que la précédente méritait d’être revue.

Mais nous y reviendrons.