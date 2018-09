Librairies britanniques : contre Amazon, Waterstones rachète Foyle

En excellente santé, de toute évidence, la chaîne de librairie britannique Waterstones a décidé de racheter son concurrent, Foyles. L’information dévoilée ce jour fait état de la fusion des deux entreprises, qui rassemblent respectivement 250 et 7 boutiques. Soit 388 millions £ et 25 millions £ de chiffre d’affaires.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



C’est une grosse nouvelle pour le marché britannique, car les deux établissements ont une image de marque toute particulière – et une histoire ancienne sur le territoire.

Dans un communiqué, les patrons respectifs se félicitent de cette transaction. James Daunt de Waterstones se dit impatient. « Ensemble, nous serons plus forts et mieux placés pour protéger et défendre de véritables librairies, face à l’appel des sirènes d’Amazon. »

De son côté, Christopher Foyle, à la tête de l’entreprise familiale, estime que ce nouveau chapitre qui s’ouvre « sécurise l’avenir de la marque et protège sa personnalité ».

Grandeur et joie !