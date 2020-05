Librairies et bibliothèques : le préfet peut interdire l'accueil du public

Claudius DORENROF, CC BY ND NC 2.0



#CORONAVIRUS #COVID19 | Retrouvez le détail des mesures concernant la vie sociale et les activités dans le cadre de la stratégie nationale de #déconfinement présentée par @EPhilippePM.

Pour plus d’informations https://t.co/GsiKkm9IhM pic.twitter.com/hBszbOjaGp — Gouvernement (@gouvernementFR) May 7, 2020

Publié ce jour au Journal officiel, le décret prescrit différentes mesures « dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Les grandes lignes sont déjà connues : rassemblement de maximum 10 personnes, accueil du public, etc. Le gouvernement avait d’ailleurs diffusé l’ensemble des règles à suivre, présentées par Édouard Philippe.Librairies et bibliothèques peuvent donc reprendre leur vie, selon les consignes idoines, mais l’article 25 du décret accorde au préfet de département la possibilité de restreindre les déplacements, ou encore interdire l’accueil du public.Ainsi, les établissements de type S (bibliothèques et centres de documentation) ou encore de type M (magasins de vente, dont librairies) peuvent être concernés par une interdiction. Cette dernière entre en application « lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ».Toutefois, pour les magasins de vente, une dérogation autorise « leurs activités de livraison et de retraits de commande ».Et de rappeler également les mesures d’hygiène :– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.Rappelons enfin que la loi d’urgence sanitaire, comme l’ont confirmé Matignon et l’Élysée, n’a pas cours ce 11 mai . Il faut en effet attendre l’avis du Conseil constitutionnel, et dans l’intervalle, l’exécutif en appelle « au sens de la responsabilité des Français ».