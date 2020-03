Librairies : François Busnel corrige le tir, le Dr Didier Raoult veut des tests

rottonara, CC 0



Chaud, mais pas fatigué

Bonjour @GrandeLibrairie, il paraît que François Busnel veut lancer une pétition pour la réouverture des librairies, veuillez lui dire que s'il obtient gain de cause je serais RAVIE de lui laisser les clés de mon magasin — Sorry about your life (@Mgl_Imp) March 20, 2020

Vente en ligne : la flottaison ?

Vrais dangers et fausses alertes

Même François Busnel s’est pris les pieds dans le plat de cette demande piège. Invité par Ali Rebeihi le 20 mars dans Grand bien vous fasse , le présentateur de La Grande Librairie tombe dans le panneau.Alors, favorable ou non, à la réouverture des établissements ? « J’ai répondu “à chaud” que j’y étais favorable, sous réserve que les libraires et les lecteurs soient protégés. Ma réponse partait, croyez-le, d’une bonne intention », indique le présentateur sur la page Facebook de son émission.Eh oui : l’élan radiophonique devait s’accompagner d’une mise à jour, voire d’une mise au point. « En aucun cas, je ne souhaite exposer les libraires ou celles et ceux qui souhaiteraient se procurer des livres ! Comme vous le savez, je suis, avant tout, solidaire des libraires dont je loue le travail et souligne la nécessité chaque semaine depuis maintenant 12 ans. »Instruit par des messages que cette réouverture n’était pas souhaitable, « pour des raisons sanitaires autant qu’économiques », François Busnel précise donc sa position : « Vous êtes sur le terrain, je sais le travail formidable que vous effectuez, vous connaissez mieux que moi ce métier : je vous donne donc totalement raison et me range à vos arguments. »Tout le problème de cette ouverture tournait autour de la question de la vente en ligne : d’un côté des librairies contraintes de plier boutique, sur ordre du gouvernement. De l’autre, des vendeurs en ligne, encore approvisionnés voilà quelques jours, qui poursuivaient leur activité. Et l’ombre d’Amazon, jamais bien loin, qui plane – faisant redouter à chacun que la firme n’accapare encore un peu plus le marché.Sauf qu’Amazon a — peut-être, la nuance s’impose véritablement ! – affirmé qu’elle donnait la priorité aux produits nécessaires, dans les prochaines commandes. ActuaLitté a vérifié le jour même de cette annonce, sans vraiment parvenir à trier le bon grain de l’ivraie . Et Amazon France, évidemment, n’a apporté aucune précision sur les produits qui deviendraient prioritaires. Il est donc faux de dire que les livres sont relégués au second plan.Sauf à disposer des chiffres de commandes réalisées par le cybermarchand auprès des entrepôts de distributeurs…Reste qu’il est un petit livre, à sortir chez Michel Lafon, qui pourrait apporter l’éclairage nécessaire — indispensable ? – sur toute la situation. Il est signé par l’infectiologue Didier Raoult, auteur d’autres ouvrages chez cet éditeur : Epidémies. Vrais dangers et fausses alertes. Ce nom n’a rien d’étranger, actuellement : professeur, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, il est celui qui a porté les premiers tests cliniques à l’hydroxychloroquine.Une molécule qui offrirait une solution pour le traitement et la prévention des coronavirus — et de celui qui occupe le monde entier plus particulièrement. « Si on dépiste et que l’on traite les gens précocement il y a forcément plus de chance de les sauver que 48 heures avant la phase terminale », indique-t-il d’ailleurs dans La Provence Loin de se poser en messie, le scientifique cherche avant tout le prisme médical, pour analyser la maladie. « Je fais de la science, pas de la politique. Les maladies infectieuses, ce n’est pas très compliqué, c’est diagnostic et traitement. C’est le B-A ba, si les gens ne connaissent pas le B-A ba des maladies infectieuses ou de la chloroquine qui s’apprend en troisième année de médecine, je n’y peux rien. Je vais pas refaire l’éducation de ceux qui refont le monde sur les plateaux télé. »Cette même Provence en propose des bonnes feuilles, puisant çà et là des éléments du livre qui renseignent un peu mieux sur l’étendue du problème.Lui qui depuis le début prône une généralisation des tests dans la lutte contre le COVID-19 — alors que l’Agence nationale de la Santé soulignait qu’en phase épidémique, le test systématique n’est plus un principe premier. Tester, plutôt que confiner, méthode moyenâgeuse au possible — et à respecter cependant, tant que l’État n’aura pas de meilleure solution.« Incontestablement, oui, il est nécessaire de généraliser les tests afin d’avoir une meilleure image de l’importance des sujets concernés, une meilleure vision du nombre de porteurs du virus. Ce sera d’autant plus essentiel au moment de l’arrêt du confinement, afin de repérer les gens qui sont infectés », soulignait d’ailleurs François Bricaire, infectiologue et ancien chef du service Maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à 20 Minutes « La France n’en est qu’à 5 000 tests par jour quand l’Allemagne en effectue 160 000 par semaine ! Il y a une espèce de discordance. Dans les maladies infectieuses, on effectue le diagnostic des gens, et une fois qu’on a obtenu le résultat, on les traite », reprenait dans Le Parisien le directeur de l’IHU.Un ouvrage à ne pas manquer...