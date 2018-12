Library Planet, guide participatif des bibliothèques à travers le monde

Partager une passion sur la toile

Site contributif avant tout, Library Planet pourrait cependant devenir un livre si la plateforme parvient à réunir suffisamment d’informations. Aux commandes, deux bibliothécaires danois, Christian Lauersen et Marie Engberg Eiriksson.Si le second est directeur des bibliothèques et des services publics pour la ville de Roskilde, il considère avant tout que les établissements sont « cruciaux pour chaque communauté, que le public soit universitaire ou non ». Elles permettent de « créer un monde plus diversifié, inclusif et égalitaire », souligne-t-il.Marie, elle, travaille comme consultante et manage l’équipe de communication des bibliothèques publiques de Gladsaxe. Membre du comité permanent de l’IFLA, elle siège également au conseil d’administration d’une maison d’édition spécialisée. Et manifestement, tous deux apprécient la bière.Pour prendre part à leur aventure, rien de plus simple : « Nous aimons les bibliothèques. Nous apprécions leur design, ce qui s’y passe, ce qu’elles font pour leur communauté, nous aimons même leur odeur », alignent les créateurs. Et si vous partagez, en anglais, leur passion, alors vous pouvez être contributeurs.L’idée est de « dévoiler les merveilles des grandes et petites bibliothèques à travers le monde ». Bien entendu, il faudra donc raconter sa propre expérience de l’établissement, ce qu’en pense le public et des détails sur l’environnement, les cafés aux alentours, etc. Et surtout, ne faire parvenir que des photos prises par vos soins, ou en licence creative commons permettant la réutilisation.Un hashtag est également prévu, #LibraryPlanet, pour créer une connexion plus grande à travers les réseaux...À ce jour, une vingtaine d’établissements est recensée : Portugal, Danemark, Shanghai ou encore Espagne et Mexique... Le tour du monde ne fait que commencer. À découvrir ici