Librophoros, deux librairies de Fribourg, à proximité des étudiants

Après un apprentissage de libraire, Christophe Piller exerce le métier entre 1986 et 1989. Il est ensuite représentant pour des livres anglais et américains. En 1992, il fonde la librairie Librophoros à Fribourg. Une succursale de la librairie est ouverte sur le boulevard de Pérolles en 2017. À côté du monde du livre et de l’écriture, il est aussi actif dans le domaine du football, où il est entraîneur — formateur pendant 20 ans. En 2014, il revient à sa première passion, la chanson française. Il donne des concerts et est en pleine préparation d’un album.Librophoros est bien plus que 2 librairies : lieux de rencontres et d’échanges depuis plus de vingt ans, elles sont aussi appelées « les librairies les plus proches des étudiants ». À Fribourg, situées, en face de l’Université de Miséricorde pour l’une et, au numéro 46 du boulevard de Pérolles pour l’autre, les 2 librairies sont à deux pas des collèges et écoles de la ville.Depuis sa création en 1992, Librophoros, littéralement le porteur de livres, développe ses compétences dans les livres juridiques, la littérature anglaise et américaine et dans les livres scolaires, plus particulièrement les livres d’apprentissage du français, de l’allemand et de l’anglais. Les sciences, la médecine, la psychologie et l’économie sont les domaines mis en avant par les gérantes de la librairie du boulevard de Pérolles.Pour combler les souhaits des grands comme des petits, Librophoros propose aussi un vaste choix de romans et de livres pour enfants. Les librairies emploient six libraires heureux de transmettre leur savoir à leur nouvelle apprentie.Ce sont donc au total sept personnes qui travaillent dans la joie et la bonne humeur – Christophe Piller lui sera présent aux assises de l'édition . Librophoros participe à la vie culturelle locale en soutenant des projets innovateurs, comme le festival Les Georges, la revue L’Epître ou encore les Semaines de la lecture.Contact : christophe@librophoros.ch, www.christophepiller.ch ; infos@librophoros.ch ; perolles@librophoros.chInformations :Librairies Librophoros, Rue de Rome 1, 1700 Fribourg, +41. 26 322. 46 .26 ; Bd de Pérolles 46, 1700 Fribourg, +41. 26 322. 46 .56www.librophoros.ch