Lille : la librairie Place Ronde victime d'une tentative d'effraction

Nous sommes les habitants de Masséna / Solférino, quartier centre de Lille.

Nous souhaitons faire progresser notre quartier, améliorer sa sécurité, son confort, sa cohabitation entre habitants et commerçants. — Collectif Masséna Solférino Lille (@MassenaSolfe) January 16, 2020

Située 8 place de Strasbourg, à Lille, la librairie Place Ronde se retrouve concernée par ces problèmes d'insécurité, qui se manifestent principalement la nuit. « Elle se trouve dans un quartier qui vit d'ailleurs la nuit, où l'on trouve la “rue de la soif” de Lille. Cela draine une population qui n'a parfois plus les idées claires à partir de 1h du matin, à cause de substances légales ou illégales », indique la librairie, qui « n'accuse personne », cependant.Force est toutefois de constater la tentative d'effraction : la porte de l'immeuble où se trouve la librairie a été fracturée, et « on a tenté de faire sauter la serrure » de la porte de la boutique, « avec un tournevis, ou autre ». « C'est la 5e tentative sur la porte », relève la libraire, « et la sixième agression envers la librairie, si l'on compte le pavé dans la vitrine ».Malgré les plaintes déposées après chaque agression, aucun coupable n'a été identifié jusqu'à présent.Les problèmes de sécurité du quartier font l'objet d'une vigilance accrue des riverains, qui ont fondé le collectif Masséna Solférino Lille, lequel tente depuis le début d'année de mobiliser les pouvoirs publics sur cette question.« J'incrimine les cons qui s'en prennent à une librairie, surtout en ce moment », indique Fabienne Van Hulle, inquiète pour les mois à venir malgré la fidélité des lecteurs et le soutien de la ville de Lille, présente à travers une campagne pour les commerces locaux, un site, Lire à Lille , pour les libraires indépendants, et des commandes publiques passées par les bibliothèques.Cette mauvaise nouvelle n'empêchera pas la libraire d'accueillir les clients « avec le sourire » et de poursuivre son défi personnel : lire tous les ouvrages de la rentrée littéraire qu'elle propose sur les tables de Place Ronde.