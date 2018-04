Limedia : la Lorraine déploie une offre numérique de livres, musique, presse

Il faut imaginer : des livres numériques, de la presse, des fichiers musicaux, mais également des cours, y compris de langues, et bien d’autres. Ensemble de 100.000 médias et contenus culturels, accessibles en quelques clics, Limedia.fr vient de se lancer pour les habitants de la région lorraine. Et cette première offre est des plus séduisantes.





Le Sillon lorrain – regroupant les villes de Thionville, Metz, Nancy et Épinal en association – et les établissements des quatre villes, labellisés Bibliothèque numérique de référence depuis 2013, ne sont pas peu fiers de la réalisation. Regoupés suivant des sélections et suggestions des bibliothécaires, les documents sont également éditorialisés – livres portés au cinéma, sorties du moment, jardinage, et autres.

« Le public peut ainsi découvrir des sélections thématiques, des extraits et coups de cœur, des revues de presse, des suggestions de lecture ou de morceaux à écouter. Chaque personne peut gérer ses contenus préférés grâce aux favoris », indiquent les partenaires. Simplement, pour découvrir mosaïque.limedia.fr, il faudra un abonnement au réseau des bibliothèques.

La suite des événements, prévue pour la rentrée de septembre, sera plus explosive encore. Une plateforme pleinement dédiée « à la valorisation du patrimoine numérisé des bibliothèques » sera mis en ligne. Cette fois, le site web Galeries est accessible en ligne gratuitement pour tous les internautes et ne nécessite pas d’abonnement dans une bibliothèque.

Il donne accès à des documents numérisés issus des collections des Bibliothèques de Nancy, Metz, Thionville, Épinal. On peut ainsi y retrouver des cartes postales anciennes, des estampes et gravures, ou encore des manuscrits, photos, cartes et plans d’autrefois... Toutes ces images sont téléchargeables et modifiables librement.



Des expositions, dossiers thématiques, albums d’images et histoires seront opérés par les bibliothécaires, pour faire résonner le patrimoine avec l’actualité, ou proposer des promenades et découvertes originales dans la multitude de contenus.



Les internautes peuvent y parcourir l’intégralité des journaux de presse régionale numérisés par les bibliothèques du Sillon Lorrain. Il sera donc possible d’y consulter et de télécharger par exemple les articles des premiers numéros de l’Est Républicain. Un moteur facilitera les recherches dans l’ensemble des journaux.



Des expositions thématiques, des sélections de publicités anciennes et différents accès aux articles sous forme de cartes ou de billets de blog permettent de se promener dans ces immenses collections... y compris si on n’y cherche rien de bien particulier



Au cours des années passées, précisent les partenaires, de nouveaux espaces et services numériques ont vu le jour dans les médiathèques : jeux vidéo, wifi, tablettes, heures du conte numérique, ateliers multimédias, nouveaux matériels informatiques...

Le projet est porté par le pôle métropolitain du Sillon Lorrain, qui en confie la mise en œuvre à ses membres les collectivités disposant de services de lecture publique, pour les volets locaux : les villes de Nancy, Metz, Thionville et l’Agglomération d’Épinal.

Pour accéder à limedia.fr, c’est ici.