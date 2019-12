Limousin : vaches, porcelaine, cuisine et pour les auteurs... son Urssaf

je viens pour l'inscription - pixabay licence





Un inventaire à la Prévert... effarant









Vous n'existez pas, ou juste un peu





Depuis une semaine, auteurs et autrices témoignent sur les réseaux sociaux de la cacophonie qui règne : codes d’activation non reçus, impossibilité de modulation des acomptes, numéro de sécurité sociale à la place du numéro de SIRET, mots de passe qui ne fonctionnent pas, la liste est longue !Florence Hinckel, autrice de littérature jeunesse, raconte son parcours du combattant : « Nous, les artistes-auteurs et autrices, avons droit à une jolie fin d’année. Nous étions pourtant pleins d’espoirs. Après les nombreux dysfonctionnements de l’Agessa qui gérait nos cotisations sociales, le transfert à l’Urssaf promettait au moins plus de rigueur et de professionnalisme. Au moment d’ouvrir enfin notre compte Urssaf en ce début décembre, la déception, pour ne pas dire consternation, est totale. »Et d’énumérer elle aussi : « Codes d’activation non reçus pour beaucoup, mot de passe qui ne fonctionne pas, numéro de sécu en lieu et place du numéro de Siret, nom du mari, de l’ex ou de l’époux décédé en lieu et place du nom de naissance des femmes qui ont eu l’idée de se marier un jour (et nom de naissance qui n’apparaît nulle part, les faisant disparaître, ce qui est réjouissant), impossibilité de modifier tout cela, messagerie qui ne fonctionne pas, montant de la cotisation du 15 janvier qui n’apparaît pas, information pour la moduler inaccessible à celles et ceux qui n’ont pas pu ouvrir de compte. Jusqu’où va aller la maltraitance sociale des auteurs et autrices ? Joyeux Noël... »Isabelle Biard Wlodarczyk, autrice, abonde dans ce sens : « Malgré mes mails envoyés, et un numéro Siret qui date de 2011, je n’ai pas reçu le moindre message et ne peux procéder à l’ouverture du compte Urssaf. »Mélanie Allag, illustratrice, révèle à son tour : « Je n’ai pas encore eu la joie de pouvoir accéder à mon espace, puisque mes codes ne fonctionnent pas. J’ai fait remonter l’information à une dame très patiente de l’Urssaf (qui m’a donc dit pour les multiples bugs). Mais toujours pas de nouvelles, j’aimerais bien pouvoir accéder à mon espace avant 2020. Voilà, voilà... »Valentine Goby, autrice, fait également part de son calvaire : « J’ai un Siret auto entrepreneur depuis 2010, même code APE que pour Siret auteur. J’ai reçu le courrier de l’Urssaf Limousin avec code d’activation pour créer mon espace... au nom de mon ex-mari (divorce il y a 12 ans). Le code fonctionne, mais aussitôt je suis reconnue comme ayant déjà un Siret et on me demande de me connecter avec mes identifiants existants (pour l’Urssaf auto entrepreneur). Ce que je fais avec mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe habituel. Là on me dit que je suis une abonnée qui n’existe pas ! »De fait, son numéro de sécurité sociale n’est pas reconnu. « Pourtant tout fonctionne bien sur la page de l’Urssaf pour les auto-entrepreneurs. J’ai signalé le problème au Limousin et à l’Île-de-France et j’ai reçu un message de l’Urssaf Limousin qui me disait qu’ils allaient examiner ma situation. Depuis 3 semaines aucune nouvelle. Je me reconnecte tous les jours, ça fonctionne sur le site de l’auto-entrepreneur, ça ne fonctionne toujours pas sur le site du Limousin. Bref j’attends... »Dominique Brisson en atteste également : « Je m’y suis collée il y a deux jours, en remplissant la déclaration de début d’activité (PO i) sur le site cfe.urssaf.fr. J’ai reçu une réponse négative par mail ce matin. Parce que je suis déjà auto-entrepreneur pour des activités de communication et que j’ai déjà un numéro de Siret. J’ai donc appelé l’Urssaf (Picardie) qui a commencé par me dire qu’en effet, je ne pouvais pas cumuler les deux et j’ai contredit et insisté pour que la personne se renseigne, ce qu’il a fait (10 min à 0,12 centime la min), revenant à moi pour me dire qu’en effet, cela devait être possible, mais qu’ils ne savent pas comment faire et que je devais appeler l’Urssaf Limousin. Ce que j’ai fait. »L’aide apportée ne sera pas plus précieuse : « La personne me dit que bien sûr que si, c’est possible, mais qu’il fallait que je voie avec l’URSSAF de ma région, et que l’URSSAF Limousin ne peut être utile que lorsque nous avons fait la démarche. J’ai rappelé l’URSSAF Picardie en espérant ne pas tomber sur la même personne. Ouf. La personne est un peu floue au départ et me dit que la solution est de remplir le formulaire papier (je l’ai trouvé facilement sur internet) et de leur envoyer par la poste (avec une copie certifiée conforme sur l’honneur de la carte d’identité). Ce sont les informaticiens qui seraient à l’origine du problème. À suivre. »Isabelle Bauthian, autrice : « Lorsque je tente de me connecter à mon espace personnel d’artiste-auteur, avec mon numéro de sécurité sociale et mon code d’activation, le site me répond : “Vous êtes déjà enregistré auprès de l’Urssaf pour l’offre de service TI ! Vous allez utiliser les mêmes identifiants pour vous connecter à votre espace artistes-auteurs.” Puis, lorsque je m’exécute : “L’abonné avec ce numéro de sécurité sociale n’existe pas.”. »Thaïs Aubert, illustratrice : « Un Siret obtenu il y a déjà plusieurs années et aucun courrier reçu à ce jour de la part de l’Urssaf Limousin, qui devait pourtant le faire début décembre selon la MDA. J’ai tout de même envoyé un mail à l’Urssaf Limousin en début de semaine pour obtenir une modulation... à zéro (en précisant mon numéro MDA, et mon numéro de SIRET, à défaut du numéro cotisant), mais pas de réponse à ce jour. »Outre la crise économique et sociale dénoncée depuis des semaines, les artistes-auteurs ne peuvent toujours pas compter sur des démarches claires, professionnelles et facilement accessibles.Rappelons que 11 organisations professionnelles ont envoyé une lettre de relance aux ministres de la Culture et des Solidarités et de la Santé, pour demander la création ad hoc d’un seul et même organisme agréé compétent pour la protection des artistes-auteurs. En attendant... le Noël des créateurs et créatrices s’annonce plombé, une nouvelle fois.