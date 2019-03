Lindgren, Sendak : les saines lectures de Michelle Obama à ses filles

Dans l’émission Open Book with Jenna Bush Hager, Michelle Obama n’a rien caché : son tout premier souvenir de jeune lectrice, ce fut Fifi Brindacier, la jeune rouquine imaginée par l’auteure suédoise Astrid Lindgren. « J’étais vraiment fascinée par cette petite fille, forte, qui était au centre du monde et semblait quasiment magique », se souvient Michelle.« Elle était plus forte que n’importe qui, dotée d’une force surhumaine, et j’ai eu beaucoup de plaisir avec ses aventures. »En décembre dernier, elle avait déjà raconté que sa propre fille cadette avait eu un coup de cœur pour cette héroïne. Mais c’est aussi la lecture de ces livres qui lui a donné l’envie, quand elle serait mère, de trouver des personnages qui puissent inspirer ses filles.Et le livre d’Erza Jack Keats, The Snowy Day (Jour de neige, trad. Catherine Bonhomme), devint rapidement l’un des livres favoris à la maison.Plus simplement, elle aurait pris n’importe quel livre du Dr Seuss, assure-t-elle, ou ceux de Margaret Wise Brown, comme Goodnight Moon.Barack Obama, lui, avait été particulièrement marqué par Where the Wild Things Are (Max et les Maximonstres, trad. Bernard Noël), de Maurice Sendak. Peu surprenant toutefois : le couple présidentiel, à l’occasion de la soirée de Pâques à la Maison blanche, en avait fait des lectures.via Huffingthon Post