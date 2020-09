Lindsay Lohan en procès pour avoir planté son éditeur de 365 000 $

Crédit photo : ILOVETHEOC CC BY SA 4.0

Il y a les élèves qui rendent leur copie avec des semaines de retard, et Lindsay Lohan. En 2014, alors qu’elle est en plein tournage, l’actrice fait la rencontre d’un agent littéraire et lui parle de son projet d’écrire un livre inspiré de sa vie. Pressentant un futur best-seller, la maison Harper Collins s’empresse de conclure un accord avec Crossheart Productions, la société de Lohan, pour obtenir l’exclusivité sur le futur ouvrage.Selon les termes du contrat, la version définitive du manuscrit devait initialement être envoyée à la maison avant le 1er mai 2015... Les deux parties avaient convenu, en 2016, de repousser cette date limite au 15 mars 2017. Pour encourager l’écrivaine débutante, l’éditeur aura de plus versé à l’actrice une avance de 365.000 $.En 2018, Harper Collins choisissait de résilier le contrat avec l’actrice et informait sa société qu’ils attendaient leur argent. Deux ans plus tard, la situation n’a pas évolué et la maison a perdu patience. Un procès a été intenté ce jeudi à la Cour suprême de New York : l’éditeur demande désormais le remboursement de l’avance, avec intérêts, ainsi que le coût des frais juridiques plus d’« autres réparations que la Cour juge justes et appropriées ».Contacté par USA Today , l’agent à l’origine de la transaction a déclaré : « C’est un livre de plusieurs millions de dollars, ça c’est certain. Maintenant, c’est vraiment à Lindsay de se bouger : de s’asseoir et d’écrire. Il suffit qu’elle retrouve les notes qu’elle a déjà et qu’elle commence à rassembler les morceaux. »