Lire à son enfant lui fait apprendre des centaines de milliers de mots

Jusqu'à 228 mots par lecture

“ Le fossé d'un million de mots ”

Les petites histoires que les parents racontent chaque soir à leurs garçons ou à leurs filles sont une habitude qui a parfois la vie dure, aujourd'hui : manque de temps, multiplication des loisirs ou désintérêt des enfants sont mis en avant pour expliquer la disparition de la lecture du soir. Pourtant, ces histoires permettent de créer des liens entre parents et enfants, mais aussi d'appréhender les débuts de leur alphabétisation.Aux États-Unis, on remarque des différences considérables dans le vocabulaire utilisé par les enfants des classes dites populaires et les enfants issus d'un milieu dit favorisé. Ce fossé serait remarqué dès l'âge de 5 ans.C'est dans cette optique que Jessica Logan, professeur-assistante en sciences de l'éducation à l'Ohio State University, et ses collègues ont choisi de se consacrer à une étude autour de la lecture à voix haute. Ils ont choisi 60 titres parmi une collection de livres populaires pour enfants. Après avoir laborieusement compté les mots dans chacun des ouvrages, les chercheurs ont pu établir leur nombre moyen pour un livre destiné aux enfants en bas âge. Cette moyenne s'élèverait entre 140 (pour les 0-2 ans) et 228 mots (pour les 3-5 ans).À l’aide de ces données, les chercheurs ont calculé le nombre moyen de mots que les enfants pourraient entendre et reconnaître grâce aux livres lus à haute voix, au moment où ils entrent à l'école maternelle. Selon Jessica Logan, un enfant ayant écouté une histoire par jour pourrait entendre et reconnaître 290.000 mots de plus que ses camarades de classe âgés de 5 ans. Si l’on augmente ce nombre de lectures à cinq par jour, il serait en mesure de reconnaître jusqu'à 1.4 million de mots. L'autrice principale de cette étude appelle cela le « fossé d'un million de mots ».« L'écart de plus d'un million de mots entre des enfants élevés dans un environnement riche en lecture et ceux qui n'ont jamais été lus est frappant. Les enfants qui entendent plus de mots de vocabulaire seront mieux préparés à les voir imprimés [dans des livres] quand ils entreront à l'école. Ils sont susceptibles de maîtriser leurs compétences en lecture plus rapidement et plus facilement », a-t-elle déclaré dans un communiqué de l'Ohio State University.Cette nouvelle étude fait écho à d'autres recherches qu'avait déjà menées Jessica Logan par le passé. D'après ses précédentes recherches, 25 % des enfants seraient encore privés d'histoires lues à haute voix et 25 % n'en entendraient qu'une ou deux fois par semaine.L'étude When Children Are Not Read to at Home a été publiée dans le Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, en mars 2019.via Mentalfloss