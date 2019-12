Lire des livres papier renforce le sens critique – lire tout court, finalement...

Selon une récente enquête menée par la National Institution For Youth Education, la lecture des livres sous format imprimé permettrait aux individus d’acquérir plus de compétences que celle de leurs homologues numériques. En effet, d’après l’étude publiée ce lundi 23 décembre, les lecteurs d’ouvrages papiers auraient tendance à être plus indépendants, à développer un esprit beaucoup plus critique et à bénéficier d'une meilleure connaissance de soi.



Perfecto_Capucine - Pixabay license





L’enquête a été menée en février dernier auprès de 5 000 personnes âgées entre 20 et 60 ans. Le panel a été divisé en cinq groupes en fonction de leurs habitudes de lecteurs comme le support ou encore le nombre d’heures accordé à la lecture.



Les groupes ont été établis comme suit : les lecteurs de livres imprimés, les lecteurs sur tablette ou smartphone, les lecteurs sur ordinateurs, les lecteurs qui multiplient les formats numériques (deux ou plus), et enfin ceux qui ne lisent pratiquement jamais de livres, tous formats confondus.



Les individus composant cet échantillon ont ensuite dû répondre à plusieurs questions portant sur leur capacité à s’affirmer et à s’imposer, mais également sur leurs aptitudes à réfléchir de manière logique, critique et multilatérale. Les notes, qui vont jusqu’à 20, ont ensuite été comparées à la moyenne des autres groupes.



Et les résultats ne sont pas surprenants. Si ceux qui lisent régulièrement, tous formats confondus, ont de meilleurs résultats que ceux qui ne lisent pas, ce sont les lecteurs des ouvrages imprimés qui sont arrivés en tête, obtenant une moyenne de 13,11 pour la capacité à agir de manière indépendante, de 13,48 pour le développement d’une pensée critique et enfin de 14,02 pour l’acquisition d’une connaissance de soi. La différence des notes avec les lecteurs friands de formats numériques s’échelonne entre 0,22 et 1,04 point.



« Les personnes qui ont l’habitude de lire possèdent de meilleures capacités, quel que soit le support de lecture. Mais l’enquête a montré plus clairement que les lecteurs de livres imprimés sont les meilleurs dans les aptitudes recensées », a déclaré un responsable de l’institution.