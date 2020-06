Lire et sourire : un projet pour faciliter l’accès au livre aux personnes âgées isolées

Pendant la crise du coronavirus, la start-up française Vivlio, spécialisée dans le livre numérique, et le Fonds Decitre ont décidé d’unir leurs forces pour lancer « Lire et Sourire ». Le projet a pour objectif de faciliter l’accès au livre aux personnes âgées résidant en structures d’accueil (EHPAD, résidences autonomie…), de créer du lien, de partager une lecture et un sourire.





Dans le cadre du projet « Lire et Sourire », Vivlio a offert des liseuses aux établissements pilotes afin qu’elles soient mises à disposition des résidents et du personnel. « La lecture numérique permet un accès à un vaste catalogue de livres, et également de faire varier la taille et la police des caractères pour qu’elles s’adaptent au confort visuel. C’est aussi un objet très léger, et qui peut être désinfecté facilement » explique la start-up française dans son communiqué.



Les livres numériques, eux, ont été offerts par le Fonds Decitre ainsi que par des éditeurs de renom, dont Hachette Livre et Albin Michel. Les registres sont très variés : de la littérature classique et contemporaine au développement personnel en passant par les romans policiers, les romans historiques, la poésie ou encore le théâtre.



Pour le moment, une soixantaine de titres est d’ores et déjà disponible, mais la bibliothèque a vocation à être enrichie dans le temps.



Depuis le lancement du projet en avril dernier, les deux organisations mobilisent une équipe de lecteurs et lectrices dans les différents établissements pilotes. Voici la liste des 10 établissements :



L’EHPAD Smith à Lyon (69)

La Maison Charmanon à Lyon (69)

L’EHPAD Thérèse Couderc à Lyon (69)

L’EHPAD les Althéas à Vaulx-en-Velin (69)

La Résidence autonomie les Hortensias à Tourcoing (59)

L’EHPAD les Acacias à Tourcoing (59)

La Résidence autonomie la Roseraie à Tourcoing (59)

L’EHPAD les Flandres à Tourcoing (59)

L’EHPAD La Seigneurie à Pantin (93)

L’Hôpital de la Pitié-Salpétrière de l’APHP (75)



« Face à l’isolement, la lecture est une fenêtre sur le monde et sur la vie. Comment permettre de nouveau à nos aînés de lire ? C’est en réfléchissant à cette question qu’une collaboration entre le Fonds Decitre et la société Vivlio a démarré et que “Lire et sourire” a vu le jour. Le retour des établissements est très enthousiaste, et nous souhaiterions pouvoir développer ce projet, avec votre aide » a tenu à souligner Guillaume Decitre, Président fondateur du Fonds Decitre et de la société Vivlio.

