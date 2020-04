Lire La peste d'Albert Camus, avec la Grande Librairie de François Busnel

Albert Camus était devenu, assez rapidement, en France, mais également en Italie, une des meilleures ventes du début des hostilités . Si tous les pays européens ne sont pas en guerre — certains préfèrent d’ailleurs le terme de marathon — le roman de Camus est devenu un symbole du confinement, du Covid-19, et de bien d’autres choses.« On commence ce soir notre challenge : lire, tous ensemble, l’intégralité de “La Peste” d’Albert Camus, pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas le temps de lire parce qu’ils sauvent nos vies à l’hôpital », indique l’animateur.Le premier chapitre a été partagé sur la page Facebook de l’émission, avec une lecture du premier chapitre par Albert Camus en personne, mais également Kamel Daoud et François Busnel.Cette lecture a été autorisée par les éditions Gallimard, et les internautes sont également les bienvenus : pour jouer, il suffit d’écrire à lirelapeste@gmail.com, afin de recevoir les consignes nécessaires. Les auteurs ont joué le jeu, puisque le second chapitre a été repris par Léonor de Récondo, Yann Queffélec et Clotilde Courau.Les vidéos les plus sympathiques après écrémage des équipes de l’émission seront partagées sur Facebook…