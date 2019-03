Lire sous la douche, c'est possible grâce à ce livre waterproof

Un livre waterproof et écologique

Une apparition relativement récente en France

L'idée viendrait de Manuela Morgaine, artiste, écrivaine et cinéaste. Elle adorait mouiller ses livres dans sa baignoire et au bord de la mer pour voir les pages gonfler et les caractères se délaver. La réalisatrice a alors imaginé une collection de volumes que le lecteur s'amuserait à lire « le temps d’un bain ».La proposition a directement plu à la maison. Cependant, « il était impensable pour [l'équipe éditoriale] de réaliser ce projet sous la forme d’un livre en plastique » a précisé Emmanuelle Jay, l'une des créatrices des éditions Adespote, à ActuaLitté. Après plusieurs recherches, les éditions Adespote sont tombées sur un papier à la texture très particulière.La feuille de pierre est une combinaison de carbonate de calcium à 80 %. Il est l'un des minéraux les plus abondants sur terre. Il provient principalement des carrières de calcaire, telles que le marbre et la craie, qui sont broyés en une poudre fine.Les 20 % restants sont composés de résine polyéthylène non toxique qui sert de liant au carbonate de calcium. Le résultat est une symbiose à la texture légère qui résiste à la fois à l'eau et aux déchirures.Nul besoin de rajouter de l'eau, du bois ou de produits chimiques. Le papier minéral résiste très bien avec les deux ingrédients cités ci-dessus. Il a ainsi l'avantage d'être biodégradable et recyclable. En Asie, ce type de papier est déjà devenu un standard pour l’impression des manuels scolaires. Les techniques d'impression restent les mêmes, à l'exception près qu'il fallait trouver une colle waterproof pour relier les pages.Sa première apparition dans nos imprimeries date seulement de l'année dernière, grâce à la société Armen paper. Pour le moment, la feuille de pierre est majoritairement fabriqué à Taïwan.Le premier prototype de cette collection hydrofuge sera présenté lors du Salon du Livre de Paris dès le 15 mars 2019. Le premier volume s'intitule L'Inondation et rassemble deux nouvelles du même nom, écrites respectivement par Émile Zola et Evgueni Zamiatine. Chaque visiteur pourra manipuler l'oeuvre et tester sa résistance en la plongeant dans un aquarium, au stand M28.Fidèles à eux-mêmes, les éditeurs d'Adespote comptent garder une ligne éditoriale ondulante qui vagabonde entre création, poésie et innovation tout en mêlant le fond et la forme. Ainsi, les prochains titres de cette collection resteront pour le moment des nouvelles autour du thème de l'eau.Étant d'une grande inaltérabilité, la feuille de pierre est utilisée aujourd'hui pour les textes en braille. Emmanuelle Jay s'est enthousiasmée à l'idée de toucher un tel lectorat. « Ça serait vraiment chouette ! a-t-elle déclaré à Actualitté. Cependant, nous ne sommes qu'au tout début de la collection, le premier titre va paraître en avril prochain. Si le public est réceptif, nous nous concentrerons sur le braille, cela nous intéresserait beaucoup de toucher un tel lectorat autour du thème de l'eau ».