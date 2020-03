bboellinger CC 0











Pour la semaine du 23 au 27 mars, Patrick Senécal, Catherine Trudeau, Patrice Godin, Catherine Girard-Audet et la libraire Marie-Hélène Vaugeois (Librairie Vaugeois) s’affaireront à faire briller la littérature pour petits et grands.Imaginé par l’ALQ, #lireenchoeur vise à recréer l’ambiance de la librairie chez soi. En toute solidarité avec la chaîne du livre, pour faire résonner la littérature et pour briser l’isolement, l’ALQ mettra sur son compte Facebook des vidéos et du clavardage en direct, des capsules et des prescriptions littéraires.Au cœur de cette opération de valorisation de la littérature québécoise se trouve la forte relation entre les libraires et leurs clients qui se perpétue malgré la crise. Les libraires, des médiateurs culturels essentiels dans le milieu du livre, tiennent ici à continuer à rejoindre le public pour les encourager à lire et à poursuivre les échanges sur leurs lectures.De plus, nous encourageons le grand public à fréquenter leurs librairies indépendantes de manière alternative en achetant sur leurs sites transactionnels individuels ou collectifs (leslibraires.ca) des livres numériques ou audios.Cette mobilisation littéraire est possible grâce à l’aide financière de la SODEC et du Conseil des arts du Canada.Pour consulter le premier rendez-vous #lireenchoeur, avec Patrick Senécal, c'est ci-dessous et via le compte Facebook Pour suivre la programmation hebdomadaire : www.alq.qc.ca