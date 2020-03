Lis-moi une histoire : auteurs et autrices sur le pont pour les enfants

Dès ce 26 mars et durant toute la durée du confinement, la station de radio française RTL et Les Éditions Albin Michel Jeunesse vous proposeront un nouveau podcast quotidien intitulé « Lis-moi une histoire ». Pour occuper les plus jeunes, les auteurs et autrices de la maison, eux aussi confinés, leur offriront une lecture d’une de leurs histoires.





En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse a décidé d’ouvrir sa grande bibliothèque pour les enfants. Ils sont auteurs/autrices de livres jeunesse et confinés comme tout le monde. Ils ont décidé d’unir leurs talents pour offrir chaque jour une histoire. Au programme, de l’aventure, du policier, mais aussi de la tendresse et de l’amour.



Fred Bernard, Marie-Aude Murail, Marie Darrieussecq, Charlotte Moundlic, Claire Ubac, Jean-François Chabas, Natali Fortier, Michel Piquemal, Sébastien Perez, Amalia Low, Thierry Lenain pour ne citer qu’eux. Les auteurs et autrices se sont prêtés au jeu en lisant eux-mêmes leur livre et en s’efforçant de respecter les conditions optimales de tout enregistrement radio à domicile : sous la couette !



Le premier podcast est d’ores et déjà en ligne. Il s’agit de Le Roi Moi lu par Jean-François Chabas. Ce conte merveilleux sur la notion de partage a été publié aux éditions Albin Michel en 2017 dans une illustration de Thomas Baas.



