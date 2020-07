Lisezenvacances : une librairie itinérante sillonne la France cet été

En lançant sa libraire ambulante, le groupe Editis souhaite à la fois promouvoir la lecture et braquer les projecteurs sur le métier de libraire – la capacité à recommander avec des conseils personnalisés. Leur machine à lire parcourra donc les routes de France sous la forme d’un authentique airstream, la caravane américaine chromée.Elle s’arrêtera à Aix-en-Provence (29-30 juillet), Marseille (31 juillet et 1er août), Carry-le-Rouet (2 et 3 août), Cagnes-sur-Mer (4 et 5 août), Morlaix (8 et 9 août), Ploemeur (11 août) et Quiberon (12 et 13 août). À chaque ville, la librairie fera étape sur les marchés estivaux. Un libraire local accueillera alors le public pour des suggestions de lecture, suivant les goûts des curieux.Au programme, une sélection de livres de poche, livres jeunesse et mangas proposée par les maisons d’édition du groupe qui participent à l’opération. #Lisezenvacances réunit en effet 10 maisons d’édition : 10/18, Pocket, Pocket Jeunesse, Kurokawa, Poulpe Fictions, Slalom, Gründ, Les Livres du Dragon d’Or, Hemma, Langue au chat, et 404 éditions, chacune mettant ainsi en valeur leurs auteurs et catalogue.Au programme également : un photobooth pour une photo souvenir à partager sur les réseaux sociaux et des goodies.L’initiative rejoint celle déployée par Livre de Poche – groupes Hachette et Albin Michel – qui lance son Camion qui livre chaque année dans un périple similaire.