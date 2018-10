Lisieux inaugure une médiathèque André Malraux rénovée

Le jeudi 11 octobre prochain, la ville de Lisieux inaugurera sa médiathèque André Malraux rénovée, après un peu plus d'un an de travaux. Ouvert en 2002, l'établissement avait connu une baisse de sa fréquentation, selon la municipalité, qui appelait une réhabilitation pour en faire un lieu accessible, accueillant et entré de plain-pied dans l'ère numérique.

© Lisieux Normandie, Julien Boisard

Figure de proue d’un réseau de lecture publique composé de 6 médiathèques et bibliothèques communautaires et de 12 bibliothèques communales ou associatives, la médiathèque André Malraux sera inaugurée le 11 octobre prochain après des travaux de rénovation et de réhabilitation. Pensée comme un 3e lieu, l'établissement se présente comme une « maison de service public », dénomination utilisée par Françoise Nyssen elle-même.

12 ans après l'ouverture de la médiathèque, en 2002, la municipalité avait fait le constat d'une baisse sensible du nombre d’abonnés et du volume de documents prêtés, tout en signalant une stagnation de la fréquentation de l'établissement.

Le projet d'établissement avait alors pour objectifs principaux l'entrée de la médiathèque dans l'ère numérique, ainsi que la transformation de l'établissement en un « lieu de vie accessible ».

Pour un investissement total de 2,5 millions €, une remise à niveau technique, un réaménagement intérieur ainsi qu'un rééquipement informatique et mobilier ont été effectués.





< >

© Lisieux Normandie, Julien Boisard © Lisieux Normandie, Julien Boisard © Lisieux Normandie, Julien Boisard © Lisieux Normandie, Julien Boisard © Lisieux Normandie, Julien Boisard © Lisieux Normandie, Julien Boisard

664.720 € ont été fournis par le Fonds de Soutien à l’Investissement Public, 562.000 € par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 137.000 € par le Fonds Européen de Développement Régional. Enfin, 1,15 million $ a été avancé par l'Agglomération Lisieux Normandie.



Réorganisée, la médiathèque propose désormais des pôles thématiques, mélangeant plusieurs supports, dont un pôle sciences et société, un espace dédié pour les moins de 8 ans, un espace jeux vidéo et des espaces de travail insonorisés — la municipalité annonce aussi plus d'ordinateurs à disposition.



Une grainothèque et une ludothèque ont aussi fait leur apparition au sein de la médiathèque.

Le public a déjà pu découvrir la médiathèque André Malraux, ouverte depuis le 28 septembre dernier.