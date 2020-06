Liste de lecture : découvrez les 50 livres préférés de Nick Cave

Véritable torture pour les indécis, le classement des ouvrages préférés ne semble pas déplaire à Nick Cave qui s’est récemment prêté au jeu sur son site Internet. La liste contient 50 titres parmi lesquels, ceux d’Emily Dickinson, d’Herman Melville ou encore de Joseph Conrad.



Photographie : Nick Cave (Henry W. Laurisch, CC BY-SA 4.0)

Votre pile à lire est bientôt terminée et vous êtes en manque d’inspiration littéraire ? Découvrez la liste des ouvrages ci-dessous.American Dreams – SapphireBreak, Blow, Burn – Camille PagliaThe Largesse of the Sea Maiden – Denis JohnsonThe Collected Poems of Langston HughesA Good Man is Hard to Find – Flannery O’ConnorI and Thou – Martin BuberStraight Life – Art PepperThe Bible – King James EditionThings Fall Apart – Chinua AchebeHigh Windows – Philip LarkinThe Conference of Birds – Attar of NishapurMy Promised Land – Ari ShavitThe Christ at Chartres – Denis SauratKing Leopold’s Ghost – Adam HochschildAmerica a Prophecy – Jerome RothenbergAriel – Sylvia PlathThe Book of Ebenezer Le Page – Gerald Basil EdwardsThe English and Scottish Popular BalladsThe Collected Poems of Emily DickinsonShaking the Pumpkin – Jerome RothenbergThe Killer Inside Me – Jim ThompsonThe Collected Works of Saint Teresa of AvilaMoby Dick – Herman MelvilleThe Mayor of Casterbridge – Thomas HardyMid-American Chants – Sherwood AndersonCollected Works of Billy the Kid – Michael OndaatjeAmerican Murder Ballads and Their Stories – Olive Woolley BurtPoems of W. B. Yeats – Selected by Seamus HeaneyThe Good Lord Bird – James McBrideConsolations – David WhyteRoget’s Thesaurus – Peter Mark RogetHere I Am – Jonathan Safran FoerLives of the Saints – Alban ButlerInferno/From an Occult Diary – August StrindbergPoems 1959-2009 – Frederick SeidelS.C.U.M Manifesto – Valerie SolanasComplete Poems of E. E. CummingsThe Anatomy of Melancholy – Robert BurtonDave Robicheaux Novels — James Lee BurkeVictory – Joseph ConradA Flower Book for the Pocket – Macgregor SkeneThe Informers – Bret Easton EllisThe Frog Prince – Stevie SmithPale Fire – Vladimir NabokovSanctuary – William FaulknerShort Stories of Anton ChekhovThe Factory Series – Derek RaymondThe Dream Songs – John BerrymanMan’s Search for Meaning – Viktor FranklWalkabout – James Vance MarshallSi vous avez besoin d’autres conseils en matière de lecture, la chanteuse et poétesse Patti Smith avait déjà confié les titres de ses 40 livres à lire avant tout les autres. David Bowie a également proposé sa liste des 100 livres incontournables à lire dans sa vie.