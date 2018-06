Lithographie : J'irai Bit-coiner sur vos tombes, vision champêtre par Ludo

Print Them All investit une nouvelle fois les locaux d'IDEM, la plus vieille imprimerie de Paris. Maison d’édition de lithographies d’œuvre d’art d’artistes contemporains, elle met en avant les travaux de voix engagées comme celle de l’artiste parisien Ludo. Il délaisse cette fois les murs des capitales internationales, les peintures murales et le collage pour réaliser « R.I.P. Banking system ».





Avec sa lithographie entièrement réalisée à la main en 4 couleurs préparées pour l'occasion, l’artiste tend à livrer sur le papier sa vision de la cryptomonnaie, du block-chain et surtout du bitcoin comme valeur de l’art contemporain. Signée, numérotée par l’artiste et tamponnée par la maison d’édition, « R.I.P. Banking system » ne sera disponible qu’en édition très limitée.



On y voit le Bit-Coin fleurir et s’épanouit sur les sépultures du système bancaire du monde entier le tout aux couleurs de l’artiste. Le sigle de différentes monnaies apparaît, mais bien mal en point. Du noir, du blanc, du jaune et le vert qu’il a composé, pour attester de sa vision sur la croissance du numérique et de l’immatériel.



« Le visuel de la lithographie est sur le bitcoin et la blockchain. Ce qui m’intéresse, c’est que pour la première fois j’ai l’impression qu’on peut se passer de tout ce qui est centralisation, donc du système des banques et je trouve cela hyper intéressant. »



La machine efface les inégalités des monnaies au profit d'un système d’échange global peut-être enfin débarrassé de l'erreur humaine. Comme à son habitude, Ludo aime à montrer la connexion entre la nature et les nouvelles technologies en s’interrogeant sur notre réalité. Mais c’est encore lui qui en parle le mieux :



« C’est un peu le thème “flower power”, blockchain power. J’aime bien cet exemple, où, comment dans tous les systèmes d’échanges, on est arrivé à ce que l’humain soit le pollueur, la mauvaise machine au milieu de tout ça. »



Un certain goût du paradoxe, malgré tout : il semblerait bien que le principe de la monnaie dématérialisée et décentralisée soit particulièrement gourmand en énergie. Les calculs informatiques nécessaires pour produire la valeur du bitcoin s’avéreraient en effet douloureux pour l’environnement, avec des factures énergétiques extrêmement lourdes.



A retrouver sur Print them All.



