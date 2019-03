Littérature et BD : appel à candidatures pour des bourses de création

(photo d'illustration, telomi, CC BY-NC-ND 2.0)

1 bourse « Littérature internationale et Arts » en lien avec le Marathon des Mots

1 bourse « Littérature générale et Arts ou concert littéraire » en lien avec le Marathon des Mots

1 bourse « Littérature jeunesse et Arts » en lien avec le festival du Livre Jeunesse Occitanie

1 bourse « Bande dessinée et Arts » en lien avec le festival BD de Colomiers

Les créations devront être inédites

Présenter un projet de création lecture, spectacle, performance, vidéo, etc. dans lequel le texte doit rester majoritaire même si une nouvelle dimension est donnée

Les projets doivent engager une collaboration entre un auteur et un artiste

Les projets doivent obligatoirement posséder une réelle ambition littéraire et proposer une démarche faisant appel à d'autres formes artistiques, notamment des formes émergentes ou novatrices autour du texte : sonore, musicale, visuelle, hypermédia ou interactive (lecture, spectacle, performance, vidéo, etc.) dans lequel le texte doit rester prioritaire et majoritaire

Cet appel à candidatures, en partenariat avec le Marathon des Mots, le Festival du Livre Jeunesse Occitanie et le festival BD de Colomiers, vise à sélectionner 4 tandems auteurs/artistes autour de créations favorisant le croisement de la littérature avec d’autres formes artistiques pour participer au renouvellement de sa diffusion.8 représentations des créations produites seront présentées dans le cadre des festivals partenaires et dans des communes de la Métropole.Les bourses sont les suivantes :Les projets seront validés par un comité de sélection ainsi composé : les directeurs des manifestations littéraires de la Métropole : le Marathon des mots, le festival du Livre jeunesse Occitanie et le festival de BD de Colomiers, des élus de la commission culture de Toulouse Métropole, un représentant de la DRAC Occitanie, un représentant de la mission Lecture publique de Toulouse Métropole, et un auteur et/ou artiste. Ce jury sera seul habilité à apprécier le respect des critères de sélection et la qualité du projet soumis.Les dossiers seront retenus en fonction des critères suivants :La date limite de réception des dossiers est fixée au jeudi 14 mars à 18h00. Le comité de sélection rendra son avis le 30 avril 2019 au plus tard.