Littérature pour ados ou littérature pour adultes : genre, y'a des limites ?

Les Escales du livre de Bordeaux consacrent une matinée professionnelle avec une table ronde. Le 6 avril, on parlera donc de littérature ado et de littérature adulte : la frontière éditoriale entre les deux mondes existe-t-elle vraiment ? Y’a-t-il une réalité littéraire évidente ?





La matinée professionnelle est ouverte aux professionnels et à tous les curieux de littérature (dans la limite des places disponibles). Elle est proposée en partenariat avec l’agence ALCA, Agence Livre Cinéma et Audiovisuel de la Nouvelle-Aquitaine.

Elle réunira 5 voix, 5 points de vue, 5 acteurs de la vie du livre pour tenter de répondre à ces questions : les écrivains Timothée de Fombelle et Gilles Abier, Nathan Lévèque, jeune lecteur et passeur de littérature avec sa chaîne booktube, François Martin, éditeur de la collection D’une seule voix (Actes sud junior) et Pauline Fouillet, librairie Livres et vous (Ruffec).

Nous avons vu récemment apparaître dans les rayonnages des librairies la nouvelle catégorie Young Adult. Un domaine historiquement bien connu des anglo-saxons, mais plus récent chez nous. Les « YA », les jeunes adultes, ont entre 15 et 25 ans, une décennie durant laquelle leurs lectures évoluent et les pratiques de lecteur s’affirment. Ils commencent à lire de la littérature pour ados et entrent souvent ensuite dans la littérature dite générale.

Mais qu’est-ce qu’une littérature pour ados ? A -t-elle une réalité dans le texte ? Écrire pour les jeunes est-il une écriture différente ? Est-ce seulement un objet éditorial et marketing ? Comment décide-t-on de publier un texte en adulte ou dans une collection pour ados ?

Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires, depuis cette adresse.