Liu Xia, veuve de Liu Xiaobo, enfin autorisée à quitter la Chine

Etan Liam, CC, BY ND 2.0





Souffrant de grave dépression, c’est pour suivre « un traitement médical » que Liu Xia s’est envolée pour l’Allemagne après 8 ans de séjour forcé en Chine. La poétesse retrouve sa liberté quelques jours à peine avant le premier anniversaire de la mort de Liu Xiaobo, son mari, décédé en prison d’un cancer du foie.

Cette libération couronne de succès les démarches de la communauté internationale ayant fait pression sur Pékin depuis quelques mois. En effet, Liu Xia était retenu depuis 2010 sans pour autant avoir été condamnée par les autorités chinoises. Elle avait été arrêtée avec son mari en 2009, tous deux accusés d’avoir signé la Charte 08, réclamant plus de liberté et de justice à travers des élections libres en Chine.

C’est à Liao Yiwu, un ami chinois exilé en Allemagne que l’artiste avait fait part de son désir d’en finir en ces mots : « Je ne crains plus rien désormais. Je ne peux plus vivre, je veux juste mourir chez moi. Xiaobo est déjà parti, il ne me reste plus rien dans ce monde. Mourir est juste plus facile que vivre — il n’y a rien de plus facile pour moi que de protester par la mort » rapporte Libération.

Avant cela et depuis plusieurs mois, des dizaines d’artistes et auteurs de France et des États-Unis, soutenus par le PEN Club ou encore Amnesty International, ont écrit et partagé des lettres ouvertes et des pétitions adressées aux autorités chinoises. Inquiets pour la santé mentale de Liu Xia, ils réclamaient sa libération.