LiveBibliothon : plus de 10 000 € récoltés pour auteurs et libraires

Tu penses que je suis toujours devant le #Bibliothon... Et tu as encore raison! Voilà bien longtemps que je n'ai pas passé autant de temps devant un écran! Mais c'est pour la bonne cause et en plus c'est passionnant: Profitons-en! Vive le #LiveBibliothon de @bulledop! pic.twitter.com/SurUjfwgce — Des Livres Et Moi (@DesLivresEtMoi7) May 2, 2020

Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous nous avez boostés avec toute cette solidarité, cette bienveillance et vos dons https://t.co/wSULXqBZs2 — Betty Piccioli (@BettyPiccioli) May 2, 2020

Le problème avec le #LiveBibliothon... C'est que le lendemain, on fait une Bookdépression comme après un Salon... Tant de livres, tant de partage, tant d'amour: C'était tellement bien! On n'est plus habitué à tant de bonheur d'un coup! Merci @Bulledop, merci à tous! pic.twitter.com/pa85WdQD6a — Des Livres Et Moi (@DesLivresEtMoi7) May 3, 2020

Des sujets sérieux, d’autres, plus légers, Bulledop l’affirmait dans nos colonnes, cet événement se voulait « à la fois ludique et distrayant. J’aimerais surtout que les spectateurs se sentent impliqués dans tout ce qui sera proposé. » C’est chose faite : le # Livebibliothon est resté dans le top 10 des tendances twitter toute la journée et les lecteurs ne tarissent pas d’éloge sur les réseaux sociaux.Après le court stress du lancement — un petit retard — les 12 h de live se sont enchaînées à toute allure. Sur le chat du live, les internautes pouvaient interagir et poser des questions. Au programme, des tables rondes sur des sujets plus sociaux et politiques, comme « L’après confinement », avec Samantha Bailly (autrice et présidente de la Ligue), Mickaël Palvin (directeur marketing chez Albin Michel) et Vincent (libraire chez BD Fugue) mais aussi des interviews, concerts, blind-test, coups de cœur, lectures à voix haute et même... un cours de Yoga !Se sont succédés des noms connus comme Agnès Ledig, Mathias Malzieu, Michel Bussi, Olivia Ruiz, Christophe Arleston, Valérie Perrin, Clémentine Beauvais, E-penser, Doc Seven et bien d’autres... la liste est longue. Les dessinatrices Cy et Yatuu ont effectué chacune un live-drawing dont les dessins étaient ensuite à gagner, comme des centaines de livres mis en jeu par des maisons d’édition partenaires. Entre chaque événement, les spectateurs pouvaient patienter en regardant de courtes pastilles « conseils de lecture » envoyées par des lecteurs voulant partager leur dernier coup de cœur en date.En parallèle du divertissement, les lecteurs étaient incités à faire un don pour deux organisations professionnelles du monde du livre : Initiales, association qui regroupe des librairies indépendantes, et la Ligue des auteurs professionnelles, qui défend les métiers d’auteurs du livre. Au total, Initiales aura récolté 2500 euros et La Ligue des auteurs professionnels 8000 euros.Vu l’ampleur de l’événement et de son succès, il est fort possible qu’une seconde édition du Bibliothon soit organisée. Une chose est sûre : la youtubeuse Bulledop aura réussi à monter un événement divertissant et addictif qui fait bouger les lignes du monde du livre. Il est possible de revoir la totalité du live à cette adresse