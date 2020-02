Livraison de librairies de nuit, en silence : au bonheur du voisinage...

Fly me to the Moon... pixabay licence



La livraison de nuit fait peur : pour autant, une expérimentation a débuté en 2006, pour que des libraires parisiens puissent recevoir leurs ouvrages nocturnement. À ce jour, une quarantaine d’établissements a opté pour cette solution — qui avait à l’époque reçu le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME).Cette démarche s’inscrivait dans le cadre d’une charte signée avec la Ville de Paris — et touchant plusieurs commerces et acteurs concernés par la livraison de denrées et stocks. À partir de mars 2018, la mairie proposait d’ailleurs des aides pour réaliser les travaux facilitant une livraison silencieuse.Le Syndicat de la librairie française avait, à ce titre, signé la charte logistique urbaine durable de Paris en janvier 2019. Objectif : en travaillant avec l’association Certibruit, parvenir à ce que le fret diurne soit reporté de nuit, et profiter d’une voirie plus accessible.Guy Thomas, président de l’association fondée en 2012, explique : « Notre activité consiste à labéliser des enseignes ainsi que des transporteurs, après réalisation d’un audit. Nous constatons sur site que la livraison nocturne est possible, d’un côté et de l’autre, qu’elle générera moins de 60 décibels. »Minimiser l’impact sur le sommeil des riverains et désengorger la circulation de jour : Certibruit opère à rendre la vie des commerçants et des clients plus douce. « Les avantages sont nombreux : moins de temps de transports, réduction de la consommation de carburant, multiplication des points de livraisons avec moins de véhicules », énumère-t-il.Avec pour conséquence directe que la mise en rayon s’effectue plus efficacement, et fait augmenter le montant des paniers moyens. « Et plus encore, nous diminuons l’accidentologie ! » Moins de trafic de nuit, moins de risques de collusions, en somme.Ces atouts, pour des libraires, deviennent évidents : ainsi, depuis janvier 2020, la labellisation livraisons de nuit respectueuse des riverains et de l’environnement que propose Certibuit a été dupliquée pour les librairies. « L’adaptation nous a pris une année », poursuit Guy Thomas, qui a collaboré avec le SLF pour sa création, dans le cadre de la commission Circuit du livre Paris/Transport de nuit.« Les libraires ayant adopté une organisation logistique propre qui inclut la livraison nocturne pourraient entrer dans une démarche de labellisation de leur point de vente, dans une démarche responsable et citoyenne », indique le SLF. Une réponse par ailleurs aux problématiques que rencontrait la « commission Livraison Propre de Nuit SLF-SNE », qui peinait à trouver les outils pour développer des solutions.« Notre objectif est double : que les quarante librairies actuellement livrées de nuit adoptent la labellisation PIEK [le label a été mis au point par des Néerlandais ; PIEK signifie “sommet”, NdR]. Et par la suite, que d’autres établissements passent à la livraison nocturne », reprend Guy Thomas. « Réaliser une tournée dans plusieurs commerces faciliterait également la vie du transporteur. »Certibruit officie aujourd’hui dans 13 villes de France — Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Antibes ou Paris, pour n’en citer que quelques-unes. « Le SLF doit nous mettre en relation avec un transporteur de province, pour déployer cette labellisation plus largement », conclut Guy Thomas.Le label nécessite quelques investissements : outre l’audit pour le lieu de réception, il est réalisé par Semafroid, structure indépendante, qui l’octroie pour 36 mois. Il s’accompagne de recommandations et de possibilités d’améliorations, qui seront alors vérifiées au terme de la période.Une formation est également dispensée, tant côté réception que transporteur, pour aboutir à de bonnes pratiques. Enfin, un macaron est apposé sur les établissements labélisés, avec un numéro de téléphone à joindre en cas de dysfonctionnements. Encore faut-il discerner les nuisances sonores d’une livraison du tapage nocture découlant d’éléments extérieurs.La livraison qui s’effectuera alors entre 22 h et 7 h du matin apporter un véritable confort. À Paris, deux librairies, dirigées par Renny Aupetit, ont obtenu la labellisation PIEK, avec une véritable réussite. « Les bénéfices de la livraison de nuit se constatent de jour », nous précise le dirigeant.Pour ses deux boutiques, il a fait poser un sas, où le transporteur est en mesure de déposer les colis de livres. De la sorte, personne n’entre dans la librairie directement. « Le lendemain matin, les salariés peuvent s’occuper de la déballe, et avant midi, la réception et le placement des ouvrages est effectuée. Nous gagnons un temps précieux. »Mieux encore : « Dans la course contre le temps que nous menons avec Amazon, ce système permet un réassort dans la nuit du vendredi au samedi. Or, nombre de librairies n’ont pas de livraison le samedi. » Plutôt que d’être dépendantes d’horaires de livraisons aléatoires, et de mise en place qui débordent sur les horaires de passage des lecteurs, les librairies Le Comptoir des mots et Le Comptoir des Lettres sont fin prêtes avant les rush.« Livrer un libraire à 18 h, c’est l’assurance que les ouvrages ne seront pas sortis des cartons avant le lendemain. Et nos espaces de stockages ne sont pas infinis. »Enfin, estime le libraire, le commerce apporte là une réponse qui anticipe le durcissement des réglementations. « En prenant des dispositions sans y être contrainte — alors que les créneaux horaires de livraisons sont de plus en plus encadrés — la librairie a un temps d’avance », se réjouit-il.« Si les restrictions de livraisons de jour s’étendent à la nuit, alors nous aurons un problème. Mais pour l’instant, cela permet aux transporteurs de bénéficier d’une nouvelle fenêtre de tir. D’autant que le label prémunit les acteurs contre toute action politique un peu trop zélée. » Plus d'informations sur Certibruit