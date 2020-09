Livraison par drones : Amazon autorisé à commencer les tests

Un drone hybride de nouvelle génération, puis un autre, un autre encore : une armée de drones, de forme hexagonale, parcourra prochainement le ciel américain. Les premiers essais de livraisons commerciales débuteront prochainement, sans précision de la part de la firme.De fait, Amazon dispose de plusieurs sites dans la région nord-ouest et la région voisine de Vancouver. Et au Royaume-Uni, des tests ont déjà commencé. Pourtant, avant que la solution ne se généralise, il se passera probablement quelques années. Notamment parce que la FAA doit encore définir le périmètre d’action et les réglementations au terme de la phase d’expérimentation.David Carbon, vice-président d’Amazon, indique dans un communiqué que la certification FAA marque de toute manière une étape importante. Et souligne que ce gage de confiance pose la première pierre d’un service de livraison pour les clients du monde entier.Toutefois, Amazon n’a pas la primeur de cette approbation : d’autres comme Wing, filiale d’Alphabet (Google) et UPS ont eu le go de la FAA. D’ailleurs, Wing livre d’ores et déjà des médicaments hors ordonnance, ainsi que des cadeaux pour des boîtes comme FedEx Walgreens ou encore un détaillant local. Et même des livres Cependant, Jeff Bezos doit savourer cette victoire, alors que la livraison par drone piétine dans des cartons de longue date. Avec la hausse de ventes en ligne de ces derniers mois — juste assez pour que les bénéfices doublent au cours du premier trimestre — des machines volantes assureront un transit plus efficace encore.Le tout premier vol de drone Amazon avait eu lieu début décembre 2016, avec une autonomie de 13 minutes, sans pilotage humain. La vidéo ci-dessous montre un test effectué en juin 2019.via Bloomberg