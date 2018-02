Livre 42 : 60 secondes chrono, pour rédiger un ouvrage collectif

Un livre où tout le monde peut participer, en ligne, mais une unique fois, dans la limite des 200 caractères et en 60 secondes : ça existe et s'appelle le Livre 42. Une fois publié, plus qu'un livre, ce sera, comme l'appelle Jimmy, l'un de ses créateurs, un « O.L.N.I (Objet Littéraire Non Identifié) protéiforme et terriblement vivant ». Ou une forme évoluée 3.0 du cadavre exquis...

« Il y a bien longtemps, dans une Ford Galaxy garée loin, très loin de la place de l'Étoile, noire de monde, Jean-Luc buvait du sky Walker en se demandant ce qu'il allait faire de sa vie. » Voilà la première phrase du Livre 42, écrite par Jimmy, écrivain. C'est aussi lui qui refermera le livre, une fois les 500 pages écrites.



Jimmy ainsi que Marc, développeur, Jona, graphiste et Jana, conseillère éditoriale, sont l'équipe d'amis à l'origine du livre participatif en ligne, le Livre 42. Comme chacun peut continuer l'histoire en 60 secondes et avec 200 caractères maximum, et que ses auteurs veulent lui faire atteindre 500 pages, selon le calcul de Jimmy, contacté par ActuaLitté, 4735 auteurs pourront donc participer. Chaque contributeur ne peut participer qu'une seule fois.





Lorsque l'on demande à Jimmy comment est venu le projet, ce dernier ne se prive pas de plaisanter : « J'ai eu l'idée en accrochant une horloge au-dessus de mes toilettes : j'ai glissé et ma tête à heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai imaginé le Livre 42 ! » – tout en nous défiant d'en trouver la référence (Retour vers le futur, NdR).



De manière plus prosaïque, en ce qui concerne le nombre précis de caractères et le temps d'écriture, Jimmy s'est inspiré de Twitter : « Je voulais quelque chose de rapide et d'accessible à tous. »



Même dans le titre du livre, une référence s'est glissée. Le chiffre 42 fait référence à H2G2 (Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams ou de son titre original : The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, abrégé notamment en H2G2) dans lequel, à la Grande Question sur la vie, l'univers et le reste, le super-ordinateur Pensées Profondes répond 42.



N'importe qui donc, peut écrire l'histoire du Livre 42. Ce dernier s'inscrit dans le genre du Space Opera pour deux raisons : « C'est un genre qui se prête très bien à un exercice imaginatoire débridé et il possède une communauté très large et hyper connectée. » nous explique Jimmy.



Pour le moment, Le Livre 42 est à sa dixième page, ce qui correspond à une centaine de participations. « Le résultat est assez cohérent dans l'ensemble, c'est une bonne surprise. Les participants gardent, tant bien que mal, le thème de l'histoire (nous sommes vigilant : on doit de temps en temps supprimer une participation trop border-line). Mais du fait que l'on ne peut lire que les dix dernières participations, cela donne un livre sans mémoire (le personnage principal change régulièrement de prénom par exemple). »



À cela, Jimmy ajoute : « Nous tenons à interférer le moins possible dans sa gestation pour avoir l'aperçu le plus fidèle possible de l'imaginaire francophone à l'instant T. » Alors que va devenir le Livre 42 une fois terminé ? Il sera publié par une petite maison d'édition indépendante – qui tient pour le moment à garder son anonymat –, et aura peut-être une suite, un tome 2 qui sera axé sur l'heroïc fantasy.