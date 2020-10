Livre audio et numérique : vent de croissance pour le Québecois De Marque

1,4 million d’ebooks, 3200 éditeurs partenaires, 1300 points de vente dans le monde : De Marque n’en est plus à prendre les siennes. L’accord passé avec BDC Capital, filiale d’investissement de BDC et la banque CIBC, permet en effet de construire l’avenir plus sereinement. Et vise désormais une expansion géographique massive, de même qu’un travail sur Aldiko , l’application de lecture mobile. Première cible : les États-Unis, souligne-t-on.Au cours des dernières années, De Marque a réalisé plusieurs acquisitions dont les activités numériques du distributeur de livres Prologue, le service de prêt MaBiblioNumérique d’Archambault. Mais également avec le distributeur espagnol de livres numériques Libranda , et plus récemment, le libraire français Feedbooks ainsi que l’application de lecture mobile Aldiko.Le confinement a entraîné une augmentation significative de 35 % des ventes de livres numériques au grand public et de 31 % des livres audio au cours des neuf derniers mois. Marc Boutet, président de De Marque, ajoute que « les ventes de livres numériques ont grimpé de 25 à 30 % de plus par semaine comparativement à ce qu’elles étaient avant le confinement ».Outre le volet financier, non négligeable, De Marque consolide son actionnariat. Marc Boutet en devient actionnaire majoritaire, et solidifie son partenariat à long terme avec Madrigall (Gallimard et Flammarion) et Média-Participations (Fleurus, Dargaud, Dupuis). Et avec le rachat du groupe La Martinière, c’est la société Eden Livres, filiale partagée avec Madrigall et Actes Sud, qui se rapproche. La société rachète enfin huit actionnaires, dont les actions du cofondateur Guy Bergeron.