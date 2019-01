Livre, cinéma : Cyrano de Bergerac, homme de l'année 2019

Yonnick Flot, dans cet exercice d’admiration et d’érudition, essai historique et littéraire, souligne l’immense talent protéiforme du philosophe rebelle, libertin polémiste, romancier d’anticipation, dramaturge. Son unique tragédie « La mort d’Agrippine », absente des scènes françaises depuis des siècles, va être – enfin ! — jouée à Paris dans une mise en scène de Daniel Mesguich au Théâtre Déjazet.Et le film « Edmond » d’Alexis Michalik, inspiré de sa pièce, sera diffusé à partir du 9 janvier :À noter que le Salon du Livre de la Vallée Lirenval à Chevreuse (région francilienne où vécut le jeune Cyrano dans un domaine familial nommé… Bergerac) rendra hommage à l’écrivain le 6 avril. L’invité d’honneur sera Yonnick Flot qui dédicacera son ouvrage et évoquera la vie et l’œuvre du « vrai » Cyrano, l’un des plus célèbres inconnus de la littérature française.En septembre 2019, les Éditions de La Bisquine publieront le nouveau livre de Yonnick Flot : Les Amants de Montmartre (Lautrec/Valadon) qui retracera la vie, le travail et les amours des deux peintres ainsi que la vie quotidienne et artistique du Montmartre 1900.Yonnick Flot – Cyrano de Paris Le mystère Bergerac – La Bisquine – 9791092566185 – 20 €