Livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle Aquitaine ont une nouvelle maison

Des résidences d’artistes, un plateau scénique exceptionnel, une salle de projection, des possibilités d’expositions nouvelles, une pépinière de jeunes talents…Sur 12 000 m², au sein d’un bâtiment hors-norme voulu par la Région Nouvelle-Aquitaine, la MÉCA offrira aux professionnels un champ d’action unique et augmenté.Avant son inauguration officielle le 28 juin 2019, ALCA-site de Bègles s’y installera, parvis Corto Maltese, dès la fin du mois d’avril.Les salariés d’ALCA-site de Bègles quittent ainsi leurs locaux rue des Terres Neuves pour rejoindre les quais de Garonne. Les professionnels pourront être accueillis dans les nouveaux locaux, sur rendez-vous uniquement. Les lignes téléphoniques des équipes bèglaises seront conservées lors du déménagement.Interlocuteur privilégiée des professionnels du livre et de l’écrit, du cinéma et de l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire néo-aquitain, ALCA dispose de trois sites, à Bordeaux, Limoges et Poitiers.