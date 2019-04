Livre de poche et diversité : les 10 livres favoris des libraires de La Kube

Les libraires au coeur de l'action

Du poche et de la diversité

10. Comme une tombe, de Peter James (trad. Raphaëlle Dedourge)

Simple, efficace et haletant, Peter James nous entraîne dans une course effrénée dont on se rappellera très longtemps !



9. L'invention des ailes, de Sue Monk Kidd (trad. Laurence Kiefé)

Inspiré par la vie des soeurs Grimké, féministes et militantes abolitionnistes, Sue Monk Kidd nous offre un bien joli roman, instructif et inspirant.

8. Le cri, de Nicolas Beuglet

Un hôpital psychiatrique perdu dans une forêt enneigée, un mystérieux cadavre, une inspectrice qui n’a pas froid aux yeux... Autant de bons ingrédients pour un thriller hautement addictif !

7. L'Ile des chasseurs d'oiseaux, de Peter May (trad. Jean-René Dastugue)

Superbe rencontre avec l’inspecteur Fin Macleod et son île écossaise natale, l’île de Lewis, une terre mystérieuse, oppressante, où les traditions sont lois... Un décor somptueux et dépaysant au service d’une intrigue ciselée que l’on savoure jusqu’à la toute dernière ligne.

6. La carapace de la tortue, de Marie-Laure Hubert Nasser

Une héroïne complexée et un peu perdue, une tante bienveillante, des voisines pétillantes, tels sont les ingrédients de ce beau roman, délicat, drôle et sensible.

5. L'enfant perdu, de John Hart (trad. Sabine Boulongne)

Une jeune fille qui disparait, un frère prêt à tout pour la retrouver, au risque de découvrir ce qu’il ne devrait pas… John Hart signe un thriller terriblement captivant que l’on quitte à regret !

Si vous n’avez pas encore succombé à l’appel du “Diamond dogs” c’est le moment ! Une histoire brute et authentique qui incarne pleinement l’Humain dans ce qu’il a de plus complexe. Un roman IMPOSSIBLE à refermer !

3. La variante chilienne, de Pierre Raufast

Une jeune fille déboussolée, un professeur bienveillant, un homme mystérieux qui collectionne les cailloux... Autant d’éléments qui composent cette pépite littéraire et qui rendent sa lecture unique, drôle, un peu fantaisiste mais terriblement altruiste dans laquelle poésie et originalité s’entremêlent. A lire !

2. Le restaurant de l'amour retrouvé, d'Ogawa Ito (trad. Myriam Dartois-Ako)

Un roman d’une délicatesse infinie dans lequel magie, amour et poésie se retrouvent pour mieux nous faire vibrer.

1. Les fiancés de l'hiver (la passe-miroir, #1) de Christelle Dabos

L'univers de Christelle Dabos et de ses personnages (Ophélie la liseuse d’objets et Thorn son énigmatique fiancé) est absolument passionnant ! Une saga addictive et très bien menée !

Amorcée à la rentrée 2015, La Kube n’a pas cessé d’évoluer, tant dans ses offres que le raffinement de ses box. « L’ambition de Kube est de révolutionner la manière de trouver des livres, tout en valorisant et soutenant la librairie indépendante française », expliquaient alors ses cofondateurs.Une collaboration qui quatre ans plus tard se prolonge et s’affine. Et s’élargit même : l’an passé, c’est une offre à destination des enfants qui voit le jour. Des box de littérature jeunesse fleurissent, accompagnées par de multiples éditeurs partenaires.Travaillant avec des libraires indés, La Kube se retrouve donc au plus près de ce que les lecteurs peuvent également se voir conseiller. Et finalement, ce top 10 est des plus inédits. « Il s’agit des livres les plus recommandés parmi un échantillon de 10.000 recommandations effectuées par nos 120 libraires Kube », nous explique Aurore Choanier, cofondatrice de La Kube.« En effet, tous les mois, depuis 3 ans, nos libraires partenaires recommandent des milliers de livres pour répondre aux envies de lecture de nos lecteurs. Ces 10 livres sont les plus plébiscités ! »Des livres qui sont par ailleurs principalement en format poche, une tendance qui fut largement constatée dans les ventes de livres de l’année 2018 . « Ce n’est pas une démarche intentionnelle, mais cela est tout à fait logique au regard des livres que nous expédions, la majorité sont des livres poche (expédiés dans les Kubes Originales) », note Aurore Choanier.« Nous constatons un choix très éclectique et nous en sommes ravis », poursuit-elle. « Un éclectisme qui se traduit au niveau des genres, avec à la fois des polars, des romans plutôt légers, d’autres plus profonds, du fantastique. »Or, cette diversité s’exprime également « au niveau des maisons d’édition et de la notoriété des titres, avec des best-sellers comme Les fiancés de l’hiver et des titres plus confidentiels », indique-t-elle à ActuaLitté.Voyons plutôt :Si ce top 10 vous intéresse, La Kube vous propose également de le remporter, en tentant votre chance à cette adresse