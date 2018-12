Livre et musique : la start-up nigériane Publiseer vise l'Égypte

(ActuaLitté, CC BY 2.0)

Nathan Hull est notamment connu pour son investissement pour BookChoice et, auparavant, pour son rôle majeur dans la création du service d’abonnement de livres électroniques danois Mofibo, acquis par Storytel. Il a une formation en édition grand public et en musique, deux domaines qui intéressent les jumeaux nigérians. D'ailleurs, Hull a travaillé tant pour les éditions Penguin (UK) que pour Universal Music.Lancés à Lagos seulement en août 2017 avec un succès fulgurant , les deux frères ont depuis étendu la disponibilité de Publiseer au Kenya, au Ghana et plus récemment en Afrique du Sud. Un lancement en Égypte est prévu pour l'année 2019.L’Égypte est le 20ème pays le plus peuplé d’internautes avec 48 millions de personnes connectées. Ce sera la première fois que Publiseer sera disponible dans un pays où l'anglais n'est pas une langue officielle.Les frères Nwaogu seraient déjà entrés en contact avec Google Play. La firme distribue de la musique à travers l’Afrique mais ne détient des magasins de livres numériques qu'en Afrique du Sud et en Égypte.Avec pour le moment 1000 titres musicaux et livres publiés, Publiseer est une start-up prometteuse ayant pour but de partager la culture africaine à travers la lecture et l'écoute. En juillet dernier, elle revendiquait d'avoir dépassé 1,5 milion de téléchargements pour la musique, assurée que le modèle fonctionnerait de même pour le livre numérique.via TNPS