Livre : la Région Île-de-France vient en renfort pour six projets

Crédit photo : Valérie Pécresse, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En résumé, six aides sont déclinées dans le document :• 3 portent sur des projets professionnels de la chaîne du livre (total : 44.000€)• 3 autres interviennent au titre du dispositif d'aide à la librairie indépendante (total : 32.000€ pour des librairies situées dans les départements 75, 78 et 92).Les trois établissements concernés sont Les mots et les choses (Boulogne-Billancourt) pour un renforcement du fonds et de travaux d’amélioration de l’aménagement de la librairie. Pescalune (Paris), pour la constitution du fonds et de la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre de la reprise. Le Pavé du Canal (Montigny-le-Bretonneux), pour le renforcement du fonds et de la pose d’une nouvelle signalétique.Le document est à consulter ci-dessous :