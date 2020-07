Livre, papier et recyclage : les parlementaires en mission pour l'environnement

illustration : frozennuch CC 0

On sent déjà poindre les efforts de lobbying de part et d’autre, mais la mission d’information semble pertinente. Elle enquêtera en effet sur les papiers graphiques en France et l’évolution des processus de recyclage.Aucun détail n’a été communiqué à cette heure — le calendrier est vierge — pas plus que la présentation de la mission même. Chose intéressante tout de même, pas un seul député du groupe écologiste — Cécile Duflot ou Isabelle Attard n’étaient-elles pas les bienvenues ?D’autant qu’au moins deux membres du groupe écologiste ont en charge le développement durable…Notons que Reporterre alertait récemment sur la fermeture de la dernière usine sur le territoire, produisant un papier 100 % recyclé. En procédant à sa fermeture, « on saccage toute possibilité de développer une économie circulaire vertueuse en France », indiquait Arnaud Dauxerre, représentant du collège des cadres de la papeterie de la Chapelle Darblay (Rouen).