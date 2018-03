Livre Paris capitule : le travail des auteurs au salon sera bien rémunéré

Après cinq jours de publications intensives sur les réseaux, le salon du livre de Paris a fini par entendre et comprendre la demande des auteurs. Et avec eux, celle de tous les lecteurs venus soutenir ceux qui font les livres. Les auteurs seront bien rémunérés pour leurs interventions, quelles qu’elles soient.





Vincent Montagne, président du SNE - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Il aura fallu des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Le hashtag #PayeTonAuteur l’aura emporté dans le bras de fer opposant d’un côté les organisations d’auteurs, Charte en tête de file, et de l’autre, les organisateurs de la manifestation. Entre les messages contradictoires, les informations qui s’avéraient contredites dans les faits, finalement, tout se règle.

Ce n’est pas faute de l’avoir demandé, comme le rappelait la Société des Gens de Lettres : toute intervention publique d’un auteur doit être payée. Pourtant, la direction de Livre Paris et le Syndicat national de l’édition s’étonnaient hier, de « la polémique suscitée récemment sur les réseaux sociaux sur la rémunération des auteurs ».

Il est vrai qu’on en était arrivé aux plus aberrants des constats : « Il existe un budget pour les plantes vertes, et pas pour les auteurs », déplorait une éditrice. De quoi provoquer les réactions les plus désabusées, où le cynisme le disputait malgré tout à l’humour – la politesse du désespoir.

Moi au salon du livre de Paris. #payetonauteur pic.twitter.com/ykPrjKBSdC — ♡ NiNe Gormaη ϟ (@NiNeGorman) 6 mars 2018



Selon nos informations, il aura fallu une intervention directement auprès du président du SNE pour aboutir à une résolution de la crise, largement sous-estimée par les organisateurs.



Selon des sources proches du dossier, le blocage autour des fameux temps de promotion a fini par céder. Par « promotion », le SNE entendait en effet rencontre centrée sur un auteur et son livre, en tête à tête avec un modérateur, face au public. Et comme il y avait promotion, il n’y avait pas rémunération. « Humiliant et méprisant », clamaient la Charte, le SNAC BD et la SGDL dans les colonnes de ActuaLitté.



Conformément aux recommandations du Centre national du livre, ces rencontres sont pourtant bien rémunérées, pour un montant de 150 €. Une somme établie après que le CNL a décidé d’imposer aux salons qui recevaient une subvention de payer les auteurs, condition sine qua non. Et dont Livre Paris a finalement accepté de respecter le principe. Notre entretien avec le président du Centre, Vincent Monadé, aura-t-elle conduit les organisateurs à réviser leur position ?



L’intervention de Françoise Nyssen, sur France Inter, aura également pu faire pencher la balance : « Quand on leur demande de faire des prestations, il me paraît légitime qu’ils soient rémunérés », déclarait la ministre de la Culture.



Plusieurs éditeurs ont d’ailleurs reçu la confirmation de cette nouvelle politique tarifaire, confirmant que les auteurs seraient bien rémunérés au tarif de 150 € pour ce que le SNE considérait comme de la promotion.



L'officialisation doit encore intervenir dans un communiqué de presse conjoint SNE / Reed, mais l’ensemble des auteurs qui se sont mobilisés peut pousser un soupir de soulagement. C’est un précieux acquis pour eux que cette décision intelligente de la part des organisateurs. Et une reconnaissance du statut et du "“travail” d’auteur, par la manifestation parisienne.



Mise à jour : Le salon du livre nous fait parvenir le message suivant.