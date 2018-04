Livre Paris : Corinne Ménégaux quitte Reed Exposition France

Déjà en charge de la direction générale du pôle Hôtellerie-Restauration, Forme, Communication, Fashion & Franchise, Corinne Ménégaux avait pris la direction de Livre Paris. Officiellement en poste depuis mai 2016, cette dernière aurait été démise de ses fonctions au sein du groupe Reed Expo ce 13 avril, apprend-on de sources internes.

Corinne Ménégaux - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Directrice de pôle chez Reed Expositions France, Corinne Menegaux aurait donc été démissionnée sans qu’aucun motif officiel ne soit pour le moment avancé. Diplômée de l’ESSEC Business School, elle avait notamment pris la responsabilité de Livre Paris, dont Sébastien Fresneau était devenu commissaire général, en mars 2016.

Au moment de la prise de fonction de Corinne Ménégaux, les équipes de Puteaux expliquaient à ActuaLitté : « On s’attend à tout. » Une crainte manifestement devenue réalité avec le temps. Selon nos informations, que Reed n’a pas encore commentées, le départ de Corinne Ménégaux ne serait pas étranger à des pratiques commerciales qui auraient pu être défavorables au groupe.

En effet, un accord de commercialisation de goodies — incluant tee-shirt, mugs, etc. — aurait été passé avec un proche de l’ancienne directrice. « La commercialisation de ces produits se faisait sans que Reed ne perçoive de revenus de leur vente, et l’espace du stand alloué était gracieusement mis à disposition », indique une source.

Une situation qui n’aurait tout d’abord pas véritablement posé problème à Reed — qui a la charge de Livre Paris, mais également la Comic Con Paris. « Aucune communication n’a encore été faite vis-à-vis des équipes », nous expliquait-on ce 13 avril, « cependant, la gestion de certains dossiers par l’ancienne directrice pourrait clairement être mise en cause ».





le stand de goodies, durant l'édition 2016 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Les détails manquent pour comprendre pleinement ce qui expliquerait ce départ. Pour autant le Syndicat national de l’édition, partenaire de Reed dans le cadre du salon du livre de Paris, aura certainement des questions à poser. Et plus encore auprès du commissaire général, si ce dernier a cautionné la présence d’un stand où les produits de la vente, dérivant de l’identité même de la manifestation, n’auraient pas été maîtrisés. Sollicité par ActuaLitté, Sébastien Fresneau n'a pas répondu à notre demande de précisions.



« Reed Expo va finir par perdre le Salon du livre s’ils continuent », indique un observateur. En effet, la société pourrait être mise en concurrence après l’édition 2019, et perdre le marché dont le SNE est détenteur. « Le Syndicat doit s’exprimer : ce départ n’a rien d’anodin », poursuit-on.

Avec Michel Vilair, au poste de directeur général et Michel Filzi, CEO de Reed Exposition France, le groupe gère plusieurs manifestations liées au livre à travers le monde. On compte ainsi la foire du livre de Londres ou encore, à New York, la BookExpo, qui a récemment passé un accord de collaboration avec la New York Rights Fair.