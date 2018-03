Livre Paris : Emmanuel Macron dédaigne le stand de la Russie

Une heure à peine avant que ne soit inaugurée la 38e édition du salon Livre Paris, l’information tombait : Emmanuel Macron allait bel et bien politiser l’événement littéraire, plus que de raison, et boycotterait le stand de la Russie, pourtant invitée d’honneur. La visite, en compagnie de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, aura jeté comme un froid.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Passait encore que le couple présidentiel ait décidé de faire “chambre à part”, et que chacun de son côté entraîne une émeute : madame Macron allait son train et monsieur le sien. Tout cela rendait, pour les visiteurs, l’inauguration bien plus difficile à vivre et les allées plus complexes à parcourir – la horde de caméras n'aidant pas.

Mais le Huff Post avait lancé l’information peu avant 18 h, évoquant une source élyséenne : « Le président ne se rendra pas sur le stand officiel de la Russie dans le contexte de l’attaque à Salisbury. » Et d’assurer qu’au cours des prochains jours, le PR ferait part des mesures qu’il comptait prendre contre le pays.

Dans la journée, s’associant à Berlin, Washington et Londres, Emmanuel Macron signait une déclaration condamnant la Russie. L’empoisonnement d’un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, dont on soupçonne que le Kremlin en soit à l’origine, appelait une solidarité immédiate. « C’est notre sécurité à tous qui est menacée », affirmaient les quatre pays.

En représailles, parce que le soft power doit garder toute sa puissance, le président, durant sa visite du salon, ne s’est donc pas arrêté sur le stand du pays invité d’honneur.

« Le président rencontrera donc des auteurs russes lors de sa visite, en revanche il ne se rendra pas sur le stand officiel de la Russie dans le contexte de l’attaque de Salisbury, en cohérence avec nos positions et par solidarité avec notre allié britannique », assurait pourtant l’AFP, citant l’Élysée. Et de rajouter que les liens culturels devaient rester étroits entre les deux pays.

Pour autant, le recours aux armes chimiques est condamné par la France : « Cette attaque ignoble aura des conséquences et le président agira avec fermeté, avec ses partenaires », expliquait-on. Considérant, pour l’heure sans preuves – en tout cas rendues publiques – que la Russie était coupable, le président a donc cru judicieux par ce geste méprisant, de snober l’invité du Salon.



L’Inde, prévue comme invité d’honneur de l’édition de 2020, aura donc intérêt à se tenir à carreau, si elle souhaite recevoir sur son stand le président.

« C’est tout de même pathétique, une pareille réaction », indique un éditeur qui suivait le cortège de loin. « C’est une manière de condamner et d’envenimer la situation, qui n’a aucun sens. Et les auteurs présents, les voici réduits à n’être que l’émanation de ce que la France réprouve. Ils n’y sont pourtant pour rien. »

Sur le stand de la Russie, nous n’avons pu trouver personne pour apporter un commentaire. Seule une réaction : la consternation. Et un peu de résignation.

Le président n’aura au moins pas tari d’éloges sur les auteurs et éditeurs français présents. Pas un mot toutefois sur la rémunération des premiers, qui fut au cœur d’une vive bataille menée par réseaux sociaux interposés, la semaine passée :