Livre Paris : l'invitation de l'Inde reportée à 2021, l'Italie en 2022

Un reboot de 2020

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Avec les mesures restrictives décidées fin février — eh oui, déjà… – l’impossibilité de rassembler plus de 5000 personnes dans un espace clos mettait coronavirusement en danger Livre Paris . Le ministre de la Santé, Olivier Véran avertissait que ces mesures pourraient être revues 15 jours plus tard : finalement, le 16 mars, la France vivait confinée…La réorganisation de l’événement n’a cependant pas trainé : ActuaLitté apprend en effet que les organisateurs et l’Inde sont parvenus à un accord pour décaler la mise à l’honneur du pays. Les auteurs découvriront donc l’événement en 2021.Conséquence directe : l’invitation de l’Italie, prévue pour 2021 sera donc décalée à 2022, après l’annulation de cette année.En attendant, les exposants de 2020 ont pu découvrir les conditions de remboursement de leurs espaces, présentées le 23 avril dernier par Reed Expo. Une bienveillance permise grâce aux fonds publics, puisque le ministère de la Culture avait été sollicité directement par le Syndicat national de l’édition.« Nous avons donc pris l’initiative de demander à l’État de contribuer lui aussi à adoucir les conséquences de cette annulation, comme il s’y est engagé pour atténuer les effets dévastateurs de cette pandémie », indiquait le communiqué de Reed/SNE.Le montant de cette aide n’a pas été dévoilé : en 2017, Reed Expositions France réalisait 119,954 millions € de chiffre d’affaires. Au niveau mondial, le groupe revendique 1,377 milliard € pour 2018.Fruit d’une collaboration entre les deux entités, les bénéfices du salon sont partagés entre les opérateurs, apportant une manne au Syndicat. Selon les chiffres consultés par Actualitté, ce sont 702.000 € qui ont été perçus en 2018 à travers Livre Paris – en hausse de 20 %.