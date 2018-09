Livre-toi, un concours de critiques littéraires pour booktubers

Fort du succès de sa première édition, « Livre-toi : concours booktube » est de retour ! Destiné aux adolescents de 12 à 17 ans, il est initié par l’Association nationale des éditeurs de livres du Québec. Le concours compte cette année sur les porte-paroles Félix-Antoine Tremblay, comédien bien connu des jeunes pour son rôle dans la série Le Chalet (VRAK TV), et Catherine Girard-Audet, auteure de la populaire série La vie compliquée de Léa Olivier (Éditions Les Malins).









Les participants ont jusqu’au 31 mars 2019 pour soumettre un « booktube », c’est-à-dire une critique littéraire sous la forme d’une courte vidéo (2 minutes 30 secondes maximum) portant sur leur livre québécois ou franco-canadien préféré. Toutes les capsules seront diffusées sur la chaîne YouTube du concours ainsi que sur sa page Facebook et son compte Instagram.



Les booktubeurs en herbe courront la chance de remporter 200 $ pour acheter des livres dans leur librairie favorite. De plus, un tirage sera fait parmi les écoles qui compteront 10 élèves participants ou plus. Trois établissements recevront un budget de 500 $ pour financer la visite d’un auteur ou d’une auteure.



« Pour moi, la lecture a toujours été un énorme défi de concentration. Quand je réussis à plonger, j’ai l’impression de partir en voyage et de ne plus être dans la réalité. C’est pour moi la meilleure forme de méditation. En acceptant ce rôle de porte-parole, je souhaite pouvoir montrer aux jeunes que le goût pour la lecture ça se développe et qu’avec la variété/qualité d’auteurs que nous avons au Québec, la lecture devient un incontournable », indique Félix-Antoine Tremblay.





Pour Catherine Girard-Audet, « la lecture, c’est littéralement ce qui a façonné ma personnalité. C’est ce qui m’accompagnait pendant mes pauses quand j’étais rejet. C’est ce qui m’apaisait quand j’étais en peine d’amour. C’est surtout ce qui m’a donné envie de créer. En acceptant le rôle de porte-parole de Livre-toi, je veux non seulement transmettre aux jeunes mon amour de la littérature, mais je veux aussi les inciter à partager leurs coups de cœur littéraires pour permettre à tous les autres de s’évader par la lecture ».









Le concours désire valoriser la lecture auprès des jeunes et les encourager à partager leur intérêt pour les livres. Il offre la possibilité aux adolescents de participer à une compétition stimulante et amusante mettant à profit le web et les réseaux sociaux, des technologies qu’ils connaissent bien et qu’ils utilisent assidûment. Avis aux jeunes lecteurs : à vos caméras !



Plus d'informations.