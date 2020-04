Livrer à pied, avec des légumes ou en “drive-in” : les librairies résistent

Considérées comme des « commerces non essentiels », les librairies ont dû fermer leurs portes depuis le 15 mars 2020 conformément aux restrictions gouvernementales. Depuis, plusieurs initiatives ont vu le jour afin de maintenir une certaine activité et ainsi garder un lien avec la clientèle et les lecteurs. Retour sur ces différentes actions, qui en témoignent : l'accès au livre est possible autrement que par Amazon durant le confinement.

Les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la diffusion du coronavirus n’auront pas découragé toutes les librairies. Si elles ont dû baisser le rideau, certains résistent. Avec la conviction que les livres sont nécessaires en ces temps de crise pour s’évader, les commerces proposent des alternatives : les ouvrages se retrouvent dans les mains des lecteurs, tout en respectant les restrictions sanitaires, évidemment.



La livraison à domicile standard



La livraison à domicile est évidemment le moyen le plus répandu que les librairies ont trouvé pour pallier leur manque d’activité tout en respectant les consignes de sécurité. Parmi les librairies entrées en résistance, on retrouve la librairie L’Encre bleue du côté de Pornic, en Bretagne. Les commandes sont devenues vitales pour cet établissement dont le chiffre d’affaires a été divisé par trois en un mois.



Le concept est simple, il suffit de passer commande par mail. À noter que les librairies indépendantes n’ont plus accès aux réassorts et que seuls les livres en stock pourront être obtenus. Après quoi, le libraire — muni de gants — compose lui-même les colis avant de les déposer à l’adresse indiquée.



En plus de leurs clients habituels qui ont évidemment répondu favorablement à cette initiative, de nouveaux clients ont également témoigné d’un enthousiasme certain, remarque Yann Laigle auprès de France TV.



Le covoiturage de colis



Des commerçants ont décidé d’unir leur force dans cette période difficile de crise sanitaire. En Lorraine, et plus précisément à Remiremont, la Camionnette des fermiers est un service livraison de produits frais et locaux. En plus de livrer des cagettes de denrées issus des fermes alentours, elle a accepté de livrer les commandes de la librairie « Lire et Écrire » pendant la période du confinement (via Vosges Matin).



Un bel exemple d’entraide entre commerçants et un partenariat permet aux clients de faire d’une pierre deux coups : commander des légumes et fromages locaux en même temps que leurs ouvrages.



Coronavirus : où commander

ses livres (en évitant Amazon) ?



Les opérations « drive »



Et si l’on faisait avec les livres ce qu’il est maintenant possible de faire avec la plupart des enseignes d’hypermarchés ? Voici l’idée de Lory Massey, gérante de la librairie A Piuma lesta située à Bastia qui a lancé une opération « drive » (via Corse Matin).



Pour ce faire, les clients doivent passer commande sur le site internet de la librairie parmi le stock de livres actuellement disponible. Pour récupérer les commandes en voiture, le magasin fixe des rendez-vous afin de respecter au mieux les distances de sécurité et limiter les contacts physiques.



Conseils, coups de cœur : les réseaux sociaux pour maintenir le lien



Outre ces différents services, les librairies utilisent également davantage les réseaux sociaux, devenus alors le principal moyen d’entretenir un lien avec les lecteurs. Certains ont même décidé d’exploiter ces plateformes pour conseiller et proposer des coups de cœur à leurs fidèles clients.



En plus d’effectuer la livraison à domicile sur tout le Pays de Retz, la librairie L’Embellie à La Bernerie-en-Retz propose des sélections personnalisées par mail ou par téléphone afin de trouver les ouvrages qui correspondent aux mieux aux attentes des clients parmi les titres stockés dans le magasin.



Coronavirus : premières ripostes

des libraires en France



Elle continue également de mettre en place des activités avec ses lecteurs, à distance cette fois. Ainsi, sur Facebook, elle propose des lectures de poèmes, et se fait le relais d’un grand nombre d’ateliers pouvant divertir ses clients confinés.