Livres de poche : durant les soldes, deux achetés, le troisième offert

opération sur le site de Decitre

opération sur le site de Decitre

#BonneNouvelle L'adaptation du roman "Petit Pays" va commencer ! Le tournage débutera le 14 janvier et durera 8 semaines entre la France et le Rwanda. Nous sommes impatients de découvrir cette adaptation !

Replongez dans les aventures de Gabriel :

https://t.co/4iEH4z7uhy pic.twitter.com/61etXL3EWJ — Livre de Poche (@livredepoche) January 11, 2019



Les soldes, des remises, les cadeaux en veux-tu en voilà, la période est propice aux achats frénétiques, et pas de raison que cela ne fonctionne pas aussi pour les livres.Livre de poche, Folio, Pocket, 10/18, Babel, Pocket jeunesse, Folio Junior ou encore Lutins, toutes les maisons se lancent dans une offre littérature. Pour deux livres achetés dans la sélection, un troisième est offert en cadeau.Et parmi les auteurs à retrouver, Laétitia Colombani et sa Tresse, Pierre Lemaître et Au revoir là-haut ou encore Gaël Faye avec Petit Pays. D’ailleurs, bonne nouvelle pour le chanteur, on apprend que l’adaptation de son roman pour le cinéma débute la semaine prochaine.Le mystère Henri Pick de David Foenikinos est également au programme – dont l’adaptation est, elle, achevée. Elle sera le 6 mars au cinéma, avec Fabrice Luchini et Camille Cottin, réalisé par Rémi Bezançon.On retrouve également des auteurs étrangers, comme Harlan Coben avec Double piège (traduction Roxane Azimi) ou Paula Hawkins avec Au fond de l’eau (traduction Corinne Daniellot et Pierre Szczeciner). Et bien entendu la saga d’Elena Ferrante (traduite par Elsa Damien), dans son intégralité.Bref, une bonne raison de se précipiter chez son libraire, pour découvrir tous les livres que comprend cette opération.