Livres de sport : L'Equipe signe un partenariat exclusif avec Solar

Les deux acteurs travaillaient déjà ensemble, mais c’est désormais un partenariat exclusif qui unit les éditions Solar et L’Equipe. Un centre d’intérêt commun : le sport. Le premier est éditeur depuis plus de 40 ans de titres liés à cet univers, le second est le média de référence en la matière.





Jean-Louis Hocq, directeur adjoint du Pôle tourisme, illustré et pratique d’Edi8, et spécifiquement en charge de Solar et Hors Collection, souligne auprès de ActuaLitté que cet accord « vise à mettre en commun les forces respectives de chacun. Solar dispose d’un savoir-faire reconnu quand L’Equipe est incontournable sur l’information sportive ».Cette collaboration aboutira sur la production d’ouvrages en commun, via des coéditions. Certains titres seront sous licence L’Equipe, mais produits par la maison d’édition. D’autres seront, comme le Livre de l’année, également diffusés et distribués par le groupe, à travers la structure Interforum.Les apports de l’Equipe, à ce titre, prendront différentes formes : éditoriales, iconographiques, ou même par l’adjonction de contenus provenant du journal. Et bien entendu, « un soutien médiatique permis par la force de frappe que représente ce média », poursuit Jean-Louis Hocq.Le tout premier titre issu de cet accord est Nos deux étoiles : il est consacré au témoignage des grands joueurs de l’équipe de France de 1998 et celle de 2018. « C’est une coédition L’Equipe/Solar, brandée L’Equipe avec leurs couleurs, mais qui a été édité et mis en vente par Solar », nous indique-t-il.Le partenariat, pour sa part, concerne différentes marques : L’Equipe, évidemment, mais aussi France football, Ballon d’or et Tour de France. « Nous collaborerons sur plusieurs formes de livres : illustrés, ainsi que textuels, dans le cas de documentaires ou de biographies. Sont également prévus des boîtes de jeu, des calendriers, et toutes sortes de produits éditoriaux. »Signé ce 15 novembre, l’accord ne fait pas table rase du passé : les contrats signés avec d’autres maisons (principalement sur des boîtes de jeu et des almanachs), verront le jour. En somme, une dizaine de titres sont prévus pour la fin d’année, et tous les livres d’or sont d’ores et déjà prêts. Pour 2019, en revanche, les partenaires ont à l’esprit d’augmenter le volume.« Pour Solar, c’est une belle occasion de consolider le leadership que nous avons comme éditeur dans le domaine du sport, depuis plus de 40 ans. En travaillant avec L’Equipe, nous nous positionnons comme le partenaire pérenne de tous les sports en France. Et que ce soit pour les auteurs, les sportifs, et le sport plus globalement, nous voulons offrir les meilleurs ouvrages possible en librairie », conclut Jean-Louis Hocq.