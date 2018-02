Livres & vous : Adèle Van Reeth reçoit Marceline Loridan Ivens et Olivier Guez

Cette semaine, pour son troisième numéro intitulé « Aimer après Auschwitz » diffusé le vendredi à 22h, l’émission Livres & vous accueillera Marceline Loridan Ivens et Olivier Guez. C’est une nouvelle fois dans l’intimité toute relative de l’immense bibliothèque du Sénat qu’Adèle Van Reeth recevra ses invités.





Et c’est d’amour, de désir dont la cinéaste, réalisatrice et auteure de L’amour après, Marceline Loridan Ivens décide de parler. Le livre, qui vient de paraître aux éditions Grasset et coécrit avec Judith Perrignon, lui permet de revisiter sa valise à lettres d’amour. Elle raconte plus de 60 ans de correspondance romantique au milieu du méli-mélo de la vie accumulé dans cette valise. Face à Adèle Van Reeth, elle se livre sur son histoire et son époque.

Puis, Olivier Guez les rejoindra. Lauréat du prix Renaudot pour son livre La disparition de Josef Mengele, lui aussi paru aux éditions Grasset, il aborde la même époque, mais d’un tout autre point de vue.

Il raconte l’histoire d'un des tortionnaires de Marceline, Joseph Mengele. Médecin d'Auschwitz, il a perpétré (entre autres) pendant 18 mois des expériences sur des enfants, des jumeaux. Lorsqu’on a fait le mal comme Joseph Mengele, qu’est ce que la vie vous réserve ?

Rendez-vous vendredi 16 février à 22h sur Public Sénat.