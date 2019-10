LIVRESUISSE : de nouvelles perspectives pour l'industrie helvétique

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Avec ce nouveau nom, qui met explicitement le livre en avant, l’association entend renforcer son engagement autour de ce secteur et poursuivre son rôle de fédérateur entre les trois grands acteurs de la chaîne du livre que sont les diffuseurs, éditeurs et librairies. Un nouveau logo, réalisé par l'agence ultra:studio basée à Vevey, accompagne également cette métamorphose.Une journée sera organisée le 14 novembre prochain à la Salle du Bourg, pour le lancement officiel de LIVRESUISSE.L’association a fait savoir que désormais, sa newsletter sera mensuelle, mais également qu'au cours de cette année, 12 nouveaux membres ont rejoint ses bureaux. Il s’agit de 4 librairies et de 8 maisons d' éditions, dont voici les noms :Libraire solitaire (Valais)Librairie Le Haricot magique (Colombier)Librairie Siordet (La Tour-de-Peilz)Librairie Zalactorée (Martigny)Éditions Eaux troubles (Pully)Éditions Faim de siècle (Fribourg)Éditions Hélice Hélas (Vevey)Éditions Mercia du Lac (Lausanne)Éditions Montsalvens (Bulle)Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse (OSL) (Zurich)Éditions Seismo (Zürich et Genève)Sept.info (Lausanne)Créée en 2003, l’ASDEL avait pris la succession de la Société des Libraires et Éditeurs de la Suisse romande (SLESR), fondée en 1866. Depuis 1975, elle regroupait également les trois associations des trois secteurs professionnelles.L’association a pour but de valoriser la littérature suisse à l’étranger tout en promouvant la littérature francophone en Suisse. Ses missions consistent notamment en la représentation des intérêts de ses membres auprès d’infrastructures culturelles, au développement des relations entre les acteurs de la chaîne du livre ainsi qu'en la promotion de la lecture.