LocHal : une bibliothèque installée dans un ancien hangar à locomotives

Une multitude d'attentions portées aux usagers

Cet ancien hangar à locomotives, reconverti en bibliothèque publique, baptisée Bibliotheek LocHal, fait sensation. Conçue comme une réinterprétation contemporaine du bâtiment originel, c’est un lieu qui a été repensé pour accueillir chaleureusement les usagers.Outre son espace de lecture, la bibliothèque dispose d’un espace de réunion, pour les événements que seront amenés à organiser les différents partenaires – tous avec une vocation artistique. L’avantage premier du lieu, indiquaient les architectes, reste son abondante luminosité, du fait des grandes façades de verre.Sur deux étages, avec un immense balcon offrant une vue panoramique sur la ville, la Bibliotheek LocHal offre évidemment un espace privilégié pour les enfants. Dans ce dernier, ils peuvent se promener au milieu de livres géants, et parcourir les étagères en forme de crayons de couleur et de règles.Un volet technologique apporte la note de modernité nécessaire : six écrans géants ont été installés, et servent à des parties de jeux vidéo, autant qu’à des séances de projection semi-privées. Mais plus encore, le LocHal contient une multitude de laboratoires où les usagers pourront découvrir différentes thématiques : un voyage sur Mars dans le FutureLab, une découverte des nouvelles technologies dans le DigiLab ou encore des écoutes d’audiolivres et des dégustations d’insectes dans le FoodLab.Et bien entendu, un service de prêt de livres numériques a été mis en place, avec des conseils et des explications fournies par une spécialiste, qui accompagnent dans l’usage de sa liseuse ou de sa tablette.Avec un stock de 120.000 ouvrages installés, l’offre est à la hauteur – et l’inauguration qui s’est déroulée le 24 janvier dernier a donné lieu à une grande fête, jusqu’à tard dans la nuit.L’établissement est placé sous la tutelle de la Bibliothèque publique Midden-Brabant. Le local est en effet le fruit du déménagement du Centre de Tilburg et du Kennismakerij, survenu en décembre 2018. La bibliothèque ouvrira 7 jours/7, entre 8h et 22h – un peu plus tard le samedi, avec fermeture à 17h, et le dimanche uniquement à partir de 12h, fermeture à 17h également.Elle s’est investie avec plusieurs associations et organismes locaux, pour favoriser les domaines artistiques et culturels de la région, notamment par des espaces d’exposition disponibles. ( plus d’informations