Louie Média transforme ses podcasts en livres avec Les Arènes

photo : StockSnap CC 0

Découlant de la série Émotions que présente Cyrielle Bedu, le premier ouvrage, fruit de la collaboration, sortira en avril 2021. À rebours des tendances, Les Arènes choisissent donc de faire transiter le podcast vers le livre. Emotions est une émission qui aide à « comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et d’où viennent les émotions que vous éprouvez », précise-t-on.Cette création originale sera signée Cyrielle Bedu et éditée par Catherine Meyer, directrice éditoriale aux Arènes qui accompagne déjà Céline Alvarez, Eline Snel, Jon Kabat-Zinn, Steven Pinker.Monté en janvier 2019, le podcast Emotions compte une cinquantaine d’épisodes — plutôt axés, donc, sur le développement personnel, ou encore la confiance en soi, etc.Charlotte Pudlowski, cofondatrice de Louie Media avec Melissa Bounoua, souligne que ce sont les valeurs communes qui ont motivé cet accord — progressisme, créativité éditoriale et innovation.Pour Katia Sanerot, la directrice générale, l’occasion se présente « d’offrir à notre auditorat un support physique pour prolonger le plaisir de l’écoute, avoir des objets concrets pour les lier aux podcasts qu’ils aiment, et aux personnes qui n’écoutent pas encore nos podcasts de les découvrir via un autre média ».Du côté des Arènes, Laurent Beccaria , le directeur voit dans Louie Media le diffuseur d’une nouvelle génération de journaliste, mais également d’autrices et d’auteurs, « sans œillères, sans frontières, engagée et créative ». Alors que le format podcast se développe, il souligne l’exigence de qualité qui sous-tend tout le travail des fondatrices.